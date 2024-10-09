Polis uyardı: “Sahte dolarlara dikkat”

Polis Basın Subaylığı Alsancak’taki bir kumarhanede dün sahte 100’lük banknotlardan oluşan bin 200 ABD Doları tespit edildiğini duyurdu.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamada, kumarhanede müşteri olarak bulunan meçhul şahıs/lar tarafından sahte olduğuna inanılan 100’lük banknotlardan oluşan HA23372332A, HB07635698M, HD25513190B, HB21891224P, HB26625435I, HB76294871I, HF25869455C, HF47178789B, HF50904665A, HF61298836E, KB35241659N ve KF12734595D seri numaralı toplam 1200 Amerikan Doları’nın tedavüle sürüldüğü tespit edildiğini kaydetti.

Açıklamada, sahte paraların daha önceden piyasaya sürülme ihtimali olduğundan, ellerinde belirtilen seri numarası ile başlayan 100’lük ABD Doları cinsi para bulunduran, bankalar, döviz şirketleri, finans kuruluşları, marketler ve vatandaşlar ile para alım-satımı ve değişimi yapacak olan kişi ve kurumların dikkatli olmaları, şüpheli gördükleri kişileri ise en yakın polis merkezine bildirmeleri çağrısında bulunuldu.