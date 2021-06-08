Polis: “Ülkede yasal statüsü yok”

Gönyeli’de meydana gelen ‘şüpheli ölüm’ meselesi için yapılan aramada uyuşturucu bulunması üzerine tutuklanan zanlı F.I., yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede ifade veren polis memuru Kaan Kurtbir olguları aktardı.

Polis, 2 Haziran tarihinde Gönyeli’de zanlının evinde Paskal Chukwuebuka Ireka’nın ölü bulunmasından sonra Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ile Adli Şube ekibinin yaptığı aramada yarım gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu maddenin bulunup, emare olarak alındığını mahkemeye aktardı.

Polis, uyuşturucuyla ilgili soruşturmanın tamamlandığını ve zanlının yasal statüsünün olmadığını söyleyerek, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Yargıç Temay Sağer, zanlının 21 günü aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.