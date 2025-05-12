Polis: “Tüm imzaların babasının el yazısından çıktığı tespit edildi”

Serap ŞAHİN

“Sahte evrak düzenlediği” iddiasıyla 9 Mayıs akşamı tutuklanan Halkın Partisi (HP) Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Üyesi Ahmet Tokatlıoğlu, teminat talebiyle Girne’de mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme Tokatlıoğlu’nun tutuksuz yargılanmasına karar verdi.

Yargıç Evren Mürsel’in huzurunda görüşülen duruşmada, Savcı Fuat Emirtaneoğlu, Girne Polis Müdürlü’nde görevli Polis Çavuşu Ömer Yavuz’u tanık olarak dinletti.

Mahkemede olguları aktaran soruşturma memuru Ömer Yavuz, Tokatlıoğlu’nun 2 ve 3 Mayıs tarihleri arasında Girne'de meydana gelen “vekaletname sahteleme” suçundan methalder olduğunu kaydetti.

Zanlının, babasına ait tasdik memurluğu ofisinde çalıştığını kaydeden polis, yetkisi olmadığı halde 9 adet vekaletname hazırladığını, imzalayıp mühürleyerek evrakları sahtelediği iddiasını mahkemeye aktardı.

Olayın polisin bilgisine 7 Mayıs tarihinde Maliye Bakanlığı Genel Koordinatörlük tarafından bildirildiğini belirten polis, zanlının ve babasının gönüllü ifade verdiğini söyledi.

Polis, zanlıdan alınan ifadede söz konusu vekaletnamelerin babasının bilgisi dahilinde verildiğini söylediğini ancak mühür ve imza atmadığı yönünde ifade verdiğini mahkemeye hatırlattı.

9 adet mühürlü ve imzalı vekaletnamelerin emare olarak alındığını kaydeden polis, vekaletname yaptırdığı tespit edilen 3 kişiden ifade alındığını, zanlının verdiği ifadenin aksine, ofiste hazırlanan vekaletnamelerin zanlı tarafından imzalanıp mühürlendiğine dair ifade olduğunu söyledi.

Tespit üzerine aynı gün zanlının tutuklandığını kaydeden polis, toplamda 4 ifade alındığını ve şahıslardan yapılan soruşturma kapsamında zanlının 4 vekaletnameye imza ve mühür attığı yönünde ifadeler olduğunu söyledi.

Vekaletnamelerden ikisinin tespit edilemediğini, söz konusu şahısların yurt dışında olduğunun belirlendiğini mahkemeye aktaran polis, vekaletnamelerdeki imzaların babasına ait olduğu yönünde tespit yapıldığını vurguladı.

Zanlının soruşturmaya etki edeceği kısmının tamamlandığını belirten polis teminat talep etti.

Mahkeme; zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, KKTC vatandaşı bir kefilin 500 bin TL kefalet senedi imzalamasına ve 20 bin TL nakit teminat şartı ile tutuksuz yargılanmasına karar verdi.