Polis terfileri durduruldu!

► PGM tarafından açılan terfi münhalleri bir kez daha davalık oldu, bu kez mahkeme, ara emri kararı vererek süreci durdurdu.

► Münhalleri dava eden polis mensubu Vasvi Arkın’ın avukatı Mustafa Şener, YENİDÜZEN’e yaptığı açıklamasında, “aldığım duyuma göre PGM, kararın ardından ikinci bir emre kadar terfi işlemlerini durdurdu” dedi.

Ertuğrul SENOVA

Polis Genel Müdürlüğü (PGM) tarafından açılan terfi münhalleri bir kez daha davalık oldu, bu kez mahkeme ara emri kararı vererek süreci durdurdu.

Münhalleri dava eden polis mensubu Vasvi Arkın’ın avukatı Mustafa Şener, YENİDÜZEN’e yaptığı açıklamasında, Yüksek İdare Mahkemesi’nin (YİM) ara emri kararının ardından PGM’nin, “ikinci bir emre kadar terfi işlemlerini durdurma” kararı aldığını söyledi.

Kıbrıs’ın kuzeyindeki polis terfileri, 2013 yılından bu yana “hak ihlali” içerikli iddialar üzerine dava ediliyor.

Son olarak, bir önceki Polis Genel Müdürü Ahmet Soyalan döneminde yapılan terfilere ilişkin hakkının yendiğini iddia eden polisler tarafından açılan davalarda, yargı süreci devam ediyor…

Soyalan’ın görev süresinin dolması ve Polis Genel Müdürü görevine Kasım Kuni’nin getirilmesinin ardından PGM, bir öncekilerle ilgili dava sürecinin etmesine karşın, yeni bir terfi münhalına çıkma kararı aldı.

Ancak söz konusu münhal, “hakkı olmasına rağmen, geçici aday listesinde bile ismi yer almadığını söyleyen” Vasvi Arkın tarafından yargıya taşındı.

Bu kapsamda Yüksek İdare Mahkemesi (YİM), “Terfilerin gerçekleşmesi halinde, Arkın’ın telafisi imkansız zararlara uğrayacağına” işaret ederek, münhalların durdurulmasına ilişkin ara emri kararı verdi.

Arkın’ın avukatı Mustafa Şener, “Soyalan dönemindeki terfilerle ilgili açılan davaların sona ermesiyle haklılığımız ortaya çıkacak” dedi, müvekkilinin polis teşkilatı içerisindeki bir “güruh” tarafından mobbinge uğradığını iddia etti.

Şener, “Teşkilattaki ‘güruh’ devlet güvenliğini ilgilendiren bir yolsuzluk içinde. Detayları, bilgi ve belgelerle açıklayacağız” ifadelerini kullandı.

Arkın’ın avukatı Mustafa Şener:

“Aldığım duyuma göre, ikinci emre bir emre kadar terfi işlemleri durduruldu”

Karara ilişkin YENİDÜZEN’e konuşan Vasvi Arkın’ın avukatı Mustafa Şener, YİM’in ara emri kararının ardından “aldığı duyuma göre”, PGM’nin, “ikinci bir emre kadar terfi işlemlerini durdurma” kararı aldığını söyledi.

Avukat Şener, “Bu emrin hukuki gerekçesi – ki iddiamız da bu yönde – bizim yasal hakkımız olmasına karşın, geçici aday listesine bile dahil edilmedik. Bu yönde yasal haklarımızın haleldar olacağı, telafisi imkansız zararlarımızın oluşacağı gerekçesiyle, nihai emrin güvence altına alınmasının korunması amacıyla, yasalar tahtında bir ara emri verildi” ifadelerini kullandı.

“Soyalan dönemindeki terfilerle ilgili açılan davaların sona ermesiyle haklılığımız ortaya çıkacak”

Bir önceki Polis Genel Müdürü Ahmet Soyalan dönemindeki terfilere ilişkin açılan davaların devam ettiğini anımsatan Şener, “O sürecin neticeye varmasını arzu ediyoruz. Neticeye bağlanması ve haklılığımız gerçek anlamda ortaya çıkması halinde, polis teşkilatı sorunsuz bir terfi açılabilecek” dedi.

“Toplumun, polis teşkilatına olan güveni bu gibi olaylar sonrası azalmaya başladı”

Şener, terfilere ilişkin yaşanan süreçlerin bireyselden ziyade, toplumsal bir sorun haline gelmeye başladığını iddia ederek, “Toplumun, polis teşkilatına olan güveni bu gibi olaylar sonrası azalmaya başladı. Sorunların bir an önce çözülmesi gerek” ifadelerini kullandı.

“Mobbinge uğruyoruz”

Yasal hakları olmasına rağmen aday listesine bile alınmadıklarını, Vasvi Arkın’ın “mobbinge” uğradığını iddia eden Şener, “Birileri tarafından, polis teşkilatından dışlanmaya çalışılıyoruz. Hukuksuz bir ceza davası sürecimiz de var. Bunların atlında, çok ciddi başka sebepler yatıyor, hukuksuzluklar var. Bu nedenle de gerçekten işinde başarılı, bilgili, dürüst, çalışma şevkiyle dolu bazı polis arkadaşları, sözünü ettiğim güruh dışarı itmiştir, itmeye de devam etmektedir” şeklinde konuştu.

“Teşkilattaki ‘güruh’ devlet güvenliğini ilgilendiren bir yolsuzluk içinde. Detayları, bilgi ve belgelerle açıklayacağız”

Sözünü ettiği “güruhu” detaylandırmasının talep edilmesi üzerine Şener, “Detayları ilerleyen zamanda müvekkilimle görüşüp açıklamak istiyorum. Toplumun bunları detaylı şekilde bilmesini istiyorum. Devam eden dava sürecimiz var. Bunların sonuçlanması gerek. Devlet güvenliğini de ilgilendiren bu güruhun, yolsuzlukların içinde olduğunu gösteren bilgiler ve belgelerle konuşacağız” dedi.