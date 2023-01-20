Polis: “Tahsil edilmiş makbuzları sahteledi, 65 bin 940 TL çaldı”

Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir iş yerinde çalışan N.Y, daha önceden tahsil edilmiş makbuzlar üzerinde sahteleme yapıp yeni tahsil etmiş gibi göstererek müşterilerden tahsil ettiği toplam 65 bin 940 TL nakit parayı tasarrufuna geçirdiği gereçkesiyle tutuklandı.

Olay Polis Bülteni’ne şöyle yansıdı:

“2021-2023 yılları arasında, Lefkoşa'da faaliyet gösteren bir iş yerinde çalışan N.T.(K-47)’nin, daha önceden tahsil edilmiş makbuzlar üzerinde sahteleme yapıp yeni tahsil etmiş gibi göstererek müşterilerden tahsil ettiği toplam 65,940 TL nakit parayı tasarrufuna geçirmek suretiyle çaldığı tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.”