Polis “operasyonunda” apartmandan düştü!

Polis, Mağusa'da bir şahsın, ikamet izni kontrolünden kaçmak için kalmakta olduğu apartmanın "3'üncü katından atladığını" açıkladı.

Söz konusu şahsın Mağusa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığını bildiren polis, tedavisinin sürdüğünü kaydetti.

Polisten yapılan yazılı açıklamada söz konusu şahsın, "ikamet izinsiz olduğunun" belirlendiği de aktarıldı. Aynı açıklamada Mağusa'da, yaralanan şahıs dahil "ikamet izinsiz ikamet etmek" suçundan toplamda 4 kişinin tespit edildiği belirtildi.