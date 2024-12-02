Polis hatırlattı: “Trafik kazalarına ‘dur’ diyebilmek için kurallara uymak gerek”

Polis, trafik kazalarına “dur” diyebilmek için kurallara uyulması gerektiğini hatırlattı.

Polis, kamu yollarında birçok çember, yol kavşağı ve yaya geçidinde özellikle sürat, dikkatsiz sürüş ve ışıklandırma eksikliği nedeniyle meydana gelen, can kaybı, ağır yaralanma ve maddi kayıplara neden olan trafik kazalarını toplumda üzüntü yarattığını belirtti.

Trafik kazalarına hep birlikte “DUR” diyebilmek için polisiye tedbirlerin yanı sıra kurallara da uyulması gerektiğin yinelendiği polisin yazılı açıklamasında, araç sürücülerinin ve yayaların uyması gereken kurallar da hatırlatıldı.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamada, araç sürücülerinin uyması gereken trafik kuralları şöyle ifade edildi:

“Seyredecekleri yolun durumunu (hız sınırı/aydınlatma/araç yoğunluğu/kötü hava koşulları vb.) dikkate alarak çember, yol kavşağı ve yaya geçitlerine geldiklerinde, süratlerini salim hadde indirerek yavaş ve dikkatli seyretmeleri ve özellikle yaya geçitlerinde, geçiş önceliği bulunan yayalara durup yol vermelerinin yasal zorunluluktur.”

Yayaların uyması gereken trafik kuralları ise şu şekilde paylaşıldı:

“Yolun sağından ve varsa kaldırımdan veya banketten yürümek zorundadır. Yerleşim merkezlerindeki yollarda, karşıdan karşıya geçecekleri zaman yaya geçitlerini kullanmalıdır. Yaya geçidi olmayan yerlerde ise, yolun boş olduğu yerlerden ve seyir halindeki trafiği engellemeyecek şekilde yolu karşıdan karşıya geçmelidir. Ancak yaya geçidi olmayan dört yol, beş yol, altı yol ve benzeri kavşaklardan yolun bir tarafından öteki tarafına geçmemelidir. Trafikte geceleyin yürüyüş yapacak veya koşacak olan kişilerin, kendilerini belirleyici açık renk kıyafet giymeleri ve beraberlerinde yansıtıcı bir cisim veya ışık bulundurmaları gerekmektedir.”