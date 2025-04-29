Polis göreve

Serap ŞAHİN

Binboğa Yem Sanayi’nin Demokrat Parti tarafından adeta bir “aile şirketi” gibi yönetildiğini ortaya koyan ve Hayvan Üreticileri Birliği tarafından geçtiğimiz hafta polise iletilen denetim raporuyla ilgili resmi bir soruşturma başlatılmadı. Raporun içeriğindeki usulsüzlüklerin yerine, belgenin Birlik Başkanı Adil Onalt’a kim tarafından ulaştırıldığı araştırılıyor.

Onalt, raporu polise teslim etmeden önce “çöpte bulduk” açıklamasında bulunmuştu.

YENİDÜZEN’e konuşan taraflar da sürece dair değerlendirmelerde bulundu.

Kooperatif Merkez Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Yerli, “Suçlu olanlar elbette cezalarını alacak ama öncelikli olan işçilerimiz ve üretimdir” dedi.

Polis Basın Subaylığı ise polise “resmi kanaldan gelen bir şikâyet bulunmadığını”, Onalt’ın verdiği evrakların ise araştırıldığını aktardı.

KOOP-SEN Başkanı Mehmet Ali Güröz ise Binboğa’daki mal alımlarında ciddi usulsüzlükler bulunduğunu belirterek “Suçluların cezasını çekmesi gerek” ifadelerini kullandı.

Öte yandan YENİDÜZEN, konuyla ilgili Turizm Bakanlığı’nı da aradı ancak ulaşamadı.

KOOPSEN Başkanı Mehmet Ali Güröz:

“Suçluların cezasını çekmesi gerekir”

KOOPSEN Başkanı Mehmet Ali Güröz, Binboğa Yem Fabrikası ile ilgili usulsüzlüklerin 3 farklı denetim raporlarına yansıdığını söyledi.

Güröz, “Binboğa Yem Fabrikası ile ilgili raporlar var. Bu raporlar bir, KKTC Merkez Bankası burasını denetledi. İki, Kooperatif Merkez Bankası burasını denetledi. Üçüncü kurul da Koperatif Şirketler Mukayyitliğidir. Bu üç şirket burasını değişik zamanlarda denetledi.” dedi.

YENİDÜZEN’in yayınladığı rapora dikkat çeken Güröz, Kooperatif Merkez Bankası müfettişleri tarafından hazırlandığını belirtti “Bu rapor çerçevesinde de mal alımlarda sorunlar olduğu, yönetim kurulu başkanının yurt dışına gidişleri, bunun gibi olaylar vardır. Bu rapor polise de gitti bir şekilde. Polise gittikten sonra son istifa eden yönetim kurulu da rapor doğrultusunda, raporun dava edilmesi için karar üretti ve avukata vermişti” ifadelerini kullandı.

Yönetim kurulunun çek yasağından dolayı bir gün önce istifa ettiğini ve işlerin yarım kaldığını söyleyen Güröz, “Yargı yolu görünmüştü. Yani o süreç şimdi avukattadır. Onun akıbeti yönetim kurulu tarafından takip edilecektir” dedi.

Raporda mal alımlarında ciddi usulsüzlüklerin yer aldığını vurgulayan Güröz, “Mal alımlarında büyük yanlışlıklar var, usulsüzlükler var. Bunun dışında yine küçük de olsa izaz-ı ikramlardaki büyük yanlışlıklar var. Küçük ama hani mide bulandırır. Yapılmaması gerekenler. Şimdi bir yönetim kurulu başkanının restoranından izaz-ı ikram alınırsa, sürekli balık falan alınırsa, yemekler düzenlenirse, iftar yemekleri düzenlenirse ve oradan ödeniyorsa yönetim kurulunun yaptığı birçok yanlış vardır” dedi.

İzaz ikramlar, yurt dışı geziler ve mal satın almalarla ilgili yapılan yanlışların bu raporun içinde olduğunu belirten Güröz, “Bunların bir an önce gün yüzüne çıkması lazım. Suçluların da cezasını çekmesi gerekir” ifadelerini kullandı.

Kooperatif Merkez Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Yerli:

“Suçlular cezasını alacak. Bu nereye gidecekse de gidecek”

Kooperatif Merkez Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Yerli, Binboğa Yem Fabrikası ile ilgili hazırlanan raporların etkili ve yetkin nitelikte olduğunu vurguladı. Yerli, “Raporlar, bankalar tarafından hazırlanmış raporlar. Bunlar etkili, yetkin raporlardır. Bunların gerekenleri de yapılacaktır.” dedi.

Yerli, şu an yapılan denetimlerin yalnızca son dönemi değil, geçmiş dönemleri de kapsadığını belirterek, “Biz gelmişi geçmişi inceliyoruz. Belki işlerin biraz yavaş gitmesi oradandır. Ama biz çok gerilerden gelen raporlara bakacağız artık. Böyle dünkü, bugünkü raporlar değil, çok gerilerden gelen raporlara bakıyoruz. Onun için çok etkili bir şekilde bu konunun üzerine gidiyoruz” ifadelerini kullandı.

YENİDÜZEN’in polise neden başvurulmadığı yönündeki soruyu da yanıtlayan Yerli, “Polise gidilmemesinin sebebi, doğru delillerle, avukatlarımızın tavsiyeleri doğrultusunda, doğru araştırmalar ve dediğim gibi geçmişi de incelediğimiz için. Bunlar biraz vakit alır. Yani incelemeler hemen olmaz. Bunların kanıtları da hemen bulunmaz. Çünkü bir şey yapacaksanız, iyi araştıracaksınız. Dedikodu üzerinden değil, kanıtlara dayalı, raporlara dayalı. Ona göre polise gidersiniz gerekirse” diye konuştu.

Araştırmalar tamamlandığında polise gidileceğini belirten Yerli, “Tabii ki gidilecek. Bunlar avukatlarımızın bizlere verdiği tavsiyeler üzerine ve bunun zamanlaması da önemlidir. Çünkü erken gittiğiniz zaman doğru raporlar, doğru deliller olmadığı zaman pek de verimli bir hamle olmaz” dedi.

Yerli, Kooperatif Merkez Bankası’nın önceliğinin üretimin aksamaması ve işçilerin haklarının korunması olduğunu ifade ederek, “Bankanın düşündüğü daha fazla Binboğa’nın verimsiz kalmaması, üretimine devam etmesi, oranın yönetilmesi, işçinin haklarının verilmesi. Yoksa orada suçlu olanlar elbette cezalarını alacak ama öncelikli olarak işçilerimiz ve üretimdir” şeklinde konuştu.

“Suçlular cezasını alacak bir şekilde. Bundan emin olabilirsiniz. Bu nereye gidecekse de gidecek” diyen Yerli, sürecin sonunda adaletin sağlanacağını vurguladı.

Polis Basın Subaylığı:

“Verilen evrakların akıbeti araştırılıyor”

Polis soruşturmasının hangi aşamada olduğuyla ilgili YENİDÜZEN, Polis Basın Subaylığı’ndan bilgi talep etti.

Polis Basın Subaylığı, Binboğa Yem Fabrikası’yla ilgili şikâyetin Hayvancılar Birliği Başkanı tarafından yapıldığını belirtti.

Polise, resmi bir kurumdan herhangi bir denetim ya da sayıştaylık raporunun henüz ulaşmadığını ifade eden Polis Basın Subaylığı, açıklamasında “Ancak resmi bir kanaldan gelen herhangi bir sayıştaylık ya da denetim raporu henüz yoktur.” denildi.

Hayvancılar Birliği Başkanı’nın, ilgili belgeleri çöpte bulduğunu iddia ettiği aktarılan açıklamada, “Hayvancılar Birliği Başkanı evrakı çöpte bulduğunu iddia etti ve bu belgeler üzerinden de Binboğa Yem Fabrikası’nda usulsüzlükler olduğu yönündeki şüphelerini dile getirdi. Verilen evrakların akıbeti araştırılıyor” ifadelerine yer verildi.