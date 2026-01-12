Polis, geniş çaplı arama kurtarma çalışmaları yürütüyor

Kıbrıs’ın güneyinde 7 Ocak’tan beri kayıp olan 56 yaşındaki Rus iş insanı Vladislav Baumgertner'i dün sabah başlayan arama kurtarma çalışmalarının bugün de devam etmesi bekleniyor.

Güneyde yayın yapan In Cyprus’un haberine göre polis, helikopter ve dronların desteğiyle, cep telefonundan gelen son sinyalin kıyı bölgesine kadar takip edilmesinin ardından Pissouri bölgesini yoğun bir şekilde taradı.

Limassol Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan resmi kayıp ihbarının ardından Sivil Savunma birimleri ve gönüllü ekipler operasyona katıldı. Baumgertner, en son dört gün önce Limassol'daki evinden ayrılırken görülmüştü.

Polis, Baumgertner'ı yaklaşık 1,90 metre boyunda, zayıf yapılı ve gri saçlı olarak tanımladı. Son olarak siyah tişört ve siyah şort giydiği görüldü.

Yetkililer, şahsın nerede olduğuna dair bilgisi olan herkesin Limassol Suç Araştırma Birimi'ne 25-805057 numaralı telefondan, en yakın polis karakoluna veya Vatandaş Hattı'na 1460 numaralı telefondan ulaşmasını rica ediyor.

Arama çalışmalarına bugün devam edilecek

56 yaşındaki Rus iş insanı Vladislav Baumgertner için yürütülen yoğun arama kurtarma operasyonu, dün Limassol bölgesini etkisi altına alan şiddetli yağmur ve olumsuz hava koşulları nedeniyle bir günlüğüne askıya alınmıştı. Arama kurtarma çalışmalarına bugün devam edilmesi bekleniyor.