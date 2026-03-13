Güçlü Aileler, Güvenli Yarınlar Seminer Serisi’nin üçüncü buluşması yarın gerçekleştiriliyor

Gönyeli–Alayköy Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, seminer serisinin üçüncü programı, yarın saat 16.00’da Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi Konferans Salonu’nda yapılacak ve “Çocuk İstismarları, Zorbalık ve Aile” başlığı altında ele alınacak.

Seminerde, Klinik Sağlık Psikolojisi Evlilik ve Aile Terapisti Yrd. Doç. Dr. Linda Fraim konuşmacı olarak yer alacak. Programda ailelerin çocuklarıyla kurduğu iletişim, zorbalıkla mücadele yöntemleri ve çocukların güvenli gelişimi konularında bilgiler paylaşılacak.

Gönyeli–Alayköy Belediyesi, velilere yönelik gerçekleştirilecek seminere velilerin yanında ve konuya ilgi duyan herkesi davet etti.