Polis Genel Müdürlüğü terfi listesini açıkladı

Polis Genel Müdürlüğü, teşkilat bünyesindeki personelin yeni rütbelere yükselmesini içeren 2025 yılına ait terfi listesini kamuoyuyla paylaştı.

Açıklanan listeye göre birçok polis memuru, uzun süredir beklenen terfilerini alarak yeni görevlerine atanmak üzere hazırlıklarına başladı.