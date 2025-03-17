Lefkoşa’da dün sarhoş haldeyken yüksek sesle bağırıp çağırarak rahatsızlık yapmaları üzerine kendilerini göz altına almaya çalışan polis ekiplerine mukavemet gösteren, fiziksel engel oluşturan ve şiddet uygulayan 4 kişi tutuklandı.

Polis açıklamasına göre saat 17.50 sıralarında Cemal Gürsel Caddesi’nde R.S.A.A. (E-26), N.C.S.G. (E-28), S.R.F.W. (E-42) ve R.P.V. (E-35), polis ekiplerini darp ve görevlerini yapmaktan men etti.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Tehlikeli sürüş yapan araçta uyuşturucu bulundu

Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Demirhan Polis Karakolu ekiplerinin Gazimağusa - Lefkoşa anayolunda gerçekleştirdiği denetimde bir araçta uyuşturucu madde bulundu. Araç sürücüsü E.E.C. (E-30) tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Yonca Kavşağı yakınlarında tehlikeli sürüş yaptığı tespit edilen bir aracın polis ekiplerince durdurulması sırasında, araçtan bir paket atıldığı tespit edildi. Olay yerine çağırılan Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerinin incelemesi sonucunda, pakette yaklaşık 500 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulundu.

Polisini olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Mağusa’da rahatsızlık veren şahıs gözaltına alındı

Gazimağusa’da dün sabah saatlerinde bir yurtta meydana gelen olayda, 27 yaşındaki F.Ö.’nün alkollü halde çevresine rahatsızlık verdiği bildirildi.

Polisin açıklamasına göre, saat 07.15 sıralarında 159 miligram alkollü içki tesiri altında olan F.Ö., bulunduğu yurt binasında yüksek sesle bağırarak ve iki odanın kapılarını yumruklayıp çalarak içeride kalanları rahatsız etti.

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan F.Ö. hakkındaki soruşturma devam ediyor.