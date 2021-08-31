Polis: “Dikkat! Piyasada sahte 100'lük ABD doları var…”

Mağusa’da polis tarafından yapılan aramada, bir şahsın tasarrufunda 100’lük banknotlardan ve “MB61754654C B2” seri numaralarından oluşan toplam 88 adet (8.800 $) sahte ABD Doları bulundu.

Polis, “yapılan ileri soruşturmada”; bahse konu şahıs tarafından yine 100’lük banknotlardan oluşan 20 adet (2000 $ ) sahte ABD Dolarını da başka bir şahsa vermek suretiyle te davüle sürdüğü tespit edildiğini açıkladı.

Polis Basın Subaylığı şu uyarıyı yaptı: “Söz konusu sahte paralardan daha önceden piyasaya sürülme ihtimali göz önünde bulundurulduğundan, ellerinde yukarıda belirtilen seri numaralı 100’lük “ABD Doları ” cinsi para bulunan, bankalar, döviz şirketleri, finans kuruluşları, marketler ve vatandaşlar ile para alım-satımı ve değişimi yapacak kişi ve kurumların çok dikkatli olmalarını, şüpheli gördükleri kişileri en yakın polis karakoluna bildirmeleri önemle rica olunur.”