Polis aşılanıyor

Poliste Covid-19'a karşı aşılanma çalışmalarına bugün başlandı.

Yapılan açıklamaya göre, Sağlık Bakanlığı ile Polis Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen koordinasyon çerçevesinde bugün gönüllü olan polis mensuplarının birinci doz aşılanmasına başlandı. Polis Genel Müdürlüğü binası ve İlçe Polis Müdürlüklerinde eş zamanlı olarak başlanan aşılanma çalışmalarının 3 gün (10-11-12 Şubat) içerisinde tamamlanması hedefleniyor.