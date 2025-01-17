Polis: “5 kaza aşırı sürat, 1 kaza da dikkatsizlik sonucu meydana geldi”

Polis Genel Müdürlüğü son bir haftada dikkat çeken ölümlü trafik kazalarına işaret etti, sürücülere uyarılarda bulundu.

Yapılan açıklamada meydana gelen 6 trafik kazasında 4’ü araç sürücüsü ve 3’ü de yolcu olmak üzere toplam 7 kişinin hayatını kaybettiği hatırlatıldı. Polis, 5 kazanın aşırı sürat, diğer bir kazanın ise dikkatsizlik sonucu meydana geldiği, ayrıca 1 araç sürücüsünün de kaza anında alkollü içki tesiri altında olduğunun tespit edildiğini de açıkladı.

Açıklamada, "Trafikte tüm sürücülerimizi trafik kurallarına uymaya davet eder, herkese kazasız ve güvenli sürüşler dileriz" denildi.