Plansızlık aşılanıyor

Fehime ALASYA

80 yaş ve üzerine önceki gün uygulanmaya başlayan Covid-19 aşıları dün de devam etti. Bazı aşı merkezlerinde talep arttıkça sosyal mesafe de hiçe sayıldı, bazı merkezler randevu sistemine geçerek yığılmayı önlemeye çalıştı.

Ülke genelindeki aşı merkezlerinde bin 500 kişiyi aşkın aşılama yapıldı. Pandemi Merkezinde dün 850’yi aşkın vatandaş aşılandı. Bu sayı önceki gün 454 kişi olarak kayıtlara geçmişti.

Girne Akçiçek Hastanesi’nde dün 140 kişi aşılanırken, Maraş Sağlık Merkezi’nde 100’ü aşkın kişi, Cengiz Topel Hastanesi’nde 160 kişi, , Güzelyurt Sağlık Merkezi’nde ise 140 kişi aşılandı. İskele Sağlık Merkezi’ndeki aşı uygulamasına ilişkin ise rakam paylaşılmadı.

Covid-19 aşısının önceki gün en çok yapıldığı Lefkoşa’daki Pandemi Merkezi, dün daha da yoğun saatler geçirdi. Pandemi Merkezi yanında Trenyolu Polikliniği’ndeki aşı kuyruğu adeta yola taştı. Lefkoşa Pandemi Merkezinde dün sabah 08.00’den öğlen 13.00’e dek 540 kişi aşılandı. Bu sayı gün sonunda 850 kişinin üzerine çıktı. Sağlık Bakanlığı’nın merkeze gönderdiği aşılar öğlen saatlerinde tükendi, yerine yenileri takviye edildi. Merkezdeki işleyiş hız son saate kadar kesmedi. Buna karşın talepten ötürü zaman zaman artan kalabalık da yığılmalara neden oldu.

Pandemi Merkezine 80 yaş ve üzerindeki grubun aşı talebinin düşmesiyle Merkeze başvuran 75 yaş ve üzeri yaş grubunun da geri çevrilmeyerek aşılandığı öğrenildi. Buna karşın özellikle Mağusa bölgesindeki aşılama merkezi olan Maraş Sağlık Merkezi, taleplerin sadece 100’ünü karşılayarak yığılmayı önlemek için randevu usulüyle çalıştığı ifade edildi.

Saat 16.00’ya kadar süreceği açıklanan aşılamalar bazı merkezlerde aşıların bitmesiyle öğlen saatlerinde son bulurken, bazı merkezlerde 16.30’a dek sürdü. Girne Akçiçek Hastanesi ile Cengiz Topel Hastanesi’ndeki aşılamalar öğlen saatlerinde sona ererken, Güzelyurt Sağlık Merkezi ve Pandemi Hastanesi’ndeki aşılama saat 16.30 sularına dek uzadı. Aşı olmak için giden vatandaşlar, geri çevrilmedi.

Öncelikli olarak 80 yaş ve üzerine yapılan aşılamada, risk grubuna giren 70 yaş üzerindeki bazı vatandaşlar da aşılandı.

Bazı merkezlerde aşılanmak çileye döndü

Lefkoşa’daki Trenyolu Polikliniği’ndeki aşı kuyruğu da yola taştı. Dakikalarca bekleyen vatandaş, yığılmaya neden oldu. Aşı uygulaması bazı merkezlere adeta çileye döndü…

Lefkoşa başı çekiyor

Ada genelinde aşı yapılacağı açıklanan merkezlerden en fazla aşılama Lefkoşa’daki Pandemi Merkezinde olurken, bunu Girne Akçiçek Hastanesi takip etti.

Diyabet, diyaliz ve kanser hastaları ile yaşlılara öncelik

Lefkoşa’daki Pandemi Merkezindeki yoğunluk, güvenlik görevlilerinin uyarıları ve ikazları ile sosyal mesafeyi sağlamaya çalışsa da kalabalık kimi zaman artıyor. Görevliler, özellikle, diyabet, diyaliz ve kanser hastaları ile yaşlılara öncelik tanırken, vatandaşın bir nebze de olsa rahatlatılmaya çalışıyor.

Ayrıca yığılmanın önüne geçmek için güzel havaya istinaden birçok vatandaş açık havada beklemesi konusunda yönlendirildi.

İskele’de de talep arttı

İskele Sağlık Merkezi’nde de 70 yaş ve üzeri aşılandı. Bu merkezde de önceki güne göre talebin bir hayli arttığı, yoğunluk yaşandığı ifade edildi. Merkezde sadece Pfizer-BioNTech aşısı değil Sinovac aşısı da yapıldığı öğrenilirken, bu rakamların dağılımı hakkında net bir bilgiye ulaşılamadı.

Cengiz Topel’de 160 kişi aşılandı, Lefke Belediyesi ihtiyaçlıları unutmadı

Cengiz Topel Hastanesi’nde 80 yaş ve üzeri 160 kişi dün aşılandı. Sabahın erken saatlerinde Cengiz Topel Hastanesi’nde başlatılan 80 yaş ve üzeri aşılama çalışmalarında öğlen saatlerine doğru sona gelindi. Aşılamaya Lefke Belediyesi de destek verdi, ihtiyaç duyanlara ulaşımı sağladı.

Hastane’de dün toplam 160 kişiye Sinovac aşısı yapıldı. Hastane’den yapılan sosyal medya paylaşımında “Böyle bir ekiple KKTC’yi aşılarız” denildi.

Hastane’de önceki gün sadece sağlık çalışanları aşılanırken, dün bölge halkına yönelik aşılama yapıldığı ifade edildi. Sadece 80 yaş ve üzerine aşılama yapılırken, çok önemli veya kronik bir hastalığı olan 70 yaş ve üzeri birkaç kişiye de istisnai olarak aşı yapıldığı öğrenildi. Aşı uygulamalarının bugün de devam edeceği kaydedildi.

Öte yandan Lefke Belediyesi, hastaneye ulaşımda sıkıntısı olan kişilere destek vereceğini açıkladı, talep eden vatandaşları Cengiz Topel Hastanesi’ne ulaştırdı.

Belediye, ulaşım sorunu olan kişileri hastaneye taşıdı, bu uygulama büyük takdir topladı.

Güzelyurt Sağlık Merkezi’ndeki personel arttırıldı, aşı temini sorunu yaşanmadı

Güzelyurt Sağlık Merkezi’nde önceki gün aşı ve aşı kartlarının merkeze geç ulaşması nedeniyle yaşanan kaosun dün ortadan kalktığı ifade edildi. Güzelyurt Sağlık Merkezi’nden alınan bilgide, önceki güne kıyasla dünün daha kalabalık olduğu buna karşın, personel sayısının arttırılması, sistemin işleyişinin daha planlı olması nedeniyle yığılmalar yaşanmadığı kaydedildi. Aşılamanın saat 16.00’da sona ereceğinin açıklanmasına karşın, merkeze gidenlerin geri çevrilmediği, saat 17.00’ye dek aşılamanın devam ettiği kaydedildi.

Maraş Sağlık Merkezi randevu sistemine geçti

Maraş Sağlık Merkezi, dün yapılan aşı uygulamasına randevu sistemine geçtiğini belirterek yığılmayı önlemeye çalıştı. Merkez, her başvuran vatandaşı kabul etmediğini, randevu sistemi ile 100’ü aşkın hastaya, eldeki aşı imkanı doğrultusunda uygulama yaptıklarını açıkladı. YENİDÜZEN’e verilen bilgide ilk günkü kalabalığı önlemek adına bu sisteme geçildiği ifade edilirken, bugün için de 100 tane randevulu hastanın bulunduğu kaydedildi.

Mesarya bölgesine karda birçok yerden aşı talebi aldıklarını, buna karşın ellerindeki kısıtlı aşı sayısına göre randevu verdikleri ifade edildi.