PKK fesih kararını açıkladı

Abdullah Öcalan'ın 27 Şubat'taki çağrısının ardından kongresini 5-7 Mayıs tarihleri arasında topladığını açıklayan PKK, bugün yaptığı açıklamada kendini feshettiğini ve silahları bıraktığını duyurdu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim 2024'teki çağrısıyla başlayan 'Çözüm süreci' kapsamında çok önemli bir aşama kaydedildi. PKK, 5-7 Mayıs tarihleri arasında kongresini topladığını açıklamış ve bu kongrede "tarihi öneme sahip kararlar alındı" ifadelerini kullanmıştı.

İlk açıklamada silah bırakma yoktu

Geçen Cuma günü yapılan açıklamada silah bırakma ve fesih kararlarının alınmadığı görülmüş, açıklamada, "PKK 12. Kongresi’nin sonuçlarına ve alınan kararlara ilişkin geniş ve ayrıntılı bilgi ve belgeler, iki farklı alandaki sonuçlar birleştirildikten sonra çok yakın zamanda kamuoyu ile paylaşılacaktır" ifadeleri kullanılmıştı.

Silah bırakma ve fesih kararlarının alındığı açıklandı

Örgüt bugün "tarihi öneme sahip kararlar" kapsamında aldığı yeni kararları açıkladı. Yapılan açıklamada örgütün artık silahları bıraktığı ifade edildi.

"PKK’nin Olağanüstü 12. Kongresi PKK mücadelesinin, halkımız üzerindeki inkâr ve imha siyasetini parçaladığını, Kürt sorununu demokratik siyaset yoluyla çözme noktasına getirdiğini, bu yönüyle PKK’nin tarihi misyonunu tamamladığını değerlendirdi. Bu temelde PKK 12. Kongresi, pratikleşme süreci Önder APO tarafından yönetilmek ve yürütülmek üzere PKK’nin örgütsel yapısının feshedilmesi ve silahlı mücadele yöntemini sonlandırması kararlarını alarak PKK adıyla yürütülen çalışmaları sonlandırdı."