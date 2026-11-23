Halkın Partisi Genel Başkanı Özersay:

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay ülkede ailelerin bütçesini sarsan en önemli iki kalemin eğitim ve sağlık olduğunu vurgulayarak özel okulların ücretlerinin her yıl enflasyon oranının çok üzerinde arttığını, yeni dönemde bu konuda tedbir alacaklarını ve özel okul ücret artışlarına bir üst sınır getireceklerini açıkladı.

Bu konunun “serbest piyasadır bir şey yapamayız” denilerek yıllardır geçiştirildiğine dikkat çeken Halkın Partisi lideri Özersay “hepimiz bazı özel okulların enflasyon oranının üzerinde zamlarla aileleri ciddi şekilde sıkıntıya soktuklarını, anne ve babalar yanında nene ve dedelerin de devreye girerek okul ödemeleri için katkı yapmak zorunda kaldıklarını çok iyi biliyoruz. Bu nedenle hem yeni kayıtlara dair zam ayarlamasında hem de bir sınıftan diğerine geçiş ücretlerindeki artışlarla diğer zorunlu hizmetlerin artış oranlarına bir üst limit getirmeliyiz” dedi.

“Türkiye’de bunun örneği var, özel okullarda fahiş zamlara izin vermeyeceğiz”

Bu konuda Türkiye’de yürürlüğe konulan yasal düzenlemeleri hatırlatan Özersay “Türkiye’de bu konuda Özel Öğretim Kurumları yasası ve onun altında çıkarılmış olan bir yönetmelik var. Bu enstrümanlar kullanılarak özel okulların ücretlerindeki artışlara belirli tavan uygulamaları getirilmiş durumda, her isteyen istediği oranda artış yapamıyor, fahiş zamlara izin verilmiyor” dedi.

“Önceliğimiz devlet okullarının ihtiyaçlarını karşılamak ve eğitim kalitesini artırmak”

Devlet okullarının temel ihtiyaçlarının belediyelerin yasal zorunluluklarının düzenlenmesiyle karşılanacağını, bu çerçevede şu anda belediyelerin emlak vergilerinin belirli bir yüzdeliğini okullara vermek zorunda olduklarını ancak bunun hem yetersiz hem de uygulanmayan bir düzenleme olduğunu belirten Halkın Partisi lideri Özersay “belediye gelirleri son belediyeler yasası çerçevesinde arttı, bunun aşırı istihdama kayması yazık olur, o nedenle bu artan belediye gelirlerinin belirli bir yüzdeliğinin eğitime harcanmasını zorunlu hale getireceğiz. Devlet okullarımızın ihtiyaçlarının karşılanması yanında sınıf geçme kurallarının da yeniden ele alınması gerekiyor. Yani Halkın Partisi olarak bizim önceliğimiz tam gün eğitim değil eğitim kalitesinin artırılmasıdır. Tam gün eğitim, müfredat güncellemesiyle eğitim kalitesinin artırılmasına hizmet edecekse okullardaki alt yapı eksiklikleri karşılandıkça kademeli olarak tam gün eğitime geçiş de söz konusu olabilir ama bu bir inatlaşma konusu olmamalıdır” ifadelerini kullandı.