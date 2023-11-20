Piyanist Anastasiia Andrievskaya’nın çağdaş klasik müziği ile ısınmak ister misiniz?

Piyanist, besteci, yönetmen, kareograf ve şair Anastasiia Andrievskaya 25 Kasım Cumartesi gecesi Lefkoşa’nın önde gelen kültür-sanat merkezlerinden birisi haline gelen Rüstem Kitabevi’nde çağdaş bestecilerin eserlerini seslendirecek.

Philip Glass, Ryuichi Sakamoto, Arvo Pärt, Valentin Silvestrov gibi çağdaş bestecilerin piyano eserlerinin yanı sıra bazı film müziklerini de programı içinde müzikseverlere sunacak genç piyanist katılımcılara unutulmaz çağdaş klasik müzik gecesi vadediyor.

Truman’s Sleep, Morning Passages (“The Hours” filminden), The Sheltering Sky (Bertolucci’nin film müziği) ve Mimino (1977 film müziği) gibi film müziklerinin müzikseverlerle buluşacağı konser saat 19.00’da başlayacak. Biletler Gişe Kıbrıs’tan veya kapıdan alınabilecek. Bilgi Telefon: +90533 8475484 EN/RU ve +90392 2283506 TR/EN