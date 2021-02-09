Pilli, Lefkoşa'daki aşı merkezine ziyarette bulundu

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin talebi ve Sağlık Bakanlığı’nın onayı ile aşı merkezine dönüştürülen LTB Dayanışma ve Eğitim Merkezi’nde başlatılan 65 yaş üstü bireylerin aşılama süreci devam ediyor. Bu kapsamda Sağlık Bakanı Ali Pilli, LTB Başkanı Mehmet Harmancı ile birlikte LTB Dayanışma ve Eğitim Merkezi’ne giderek incelemelerde bulundu.

LTB Halk Sağlığı Şubesi’ne bağlı hemşireler, Sağlık Bakanlığı’na bağlı doktor ve personelin iş birliği içerisinde 65 yaş üzeri bireyler için başlanan aşılama çalışmalarını Başkan Harmancı ve Bakan Pilli yerinde inceledi. Aşı merkezinde bulunan 2 ayrı bekleme odası, kayıt odası, aşılama odası ve dinlenme/gözetim odasında inceleme yapan Bakan Pilli, yurttaşların düşüncelerini de aldı.

Harmancı: “Hızlı, güvenli ve programlı şekilde sorunsuz devam ediyoruz”

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, Bakan Pilli’ye organizasyon yapısını ve işleyişini aktarırken, şu ana kadar hızlı ve güvenli ve programlı bir şekilde 65 yaş üzeri üyelerin aşılarının sorunsuz devam ettiğini aktardı.

Başkan Harmancı, toplum sağlığı için Sağlık Bakanlığı ile iş birliği yapmaktan memnun olduklarını ifade ederek, bakanlığın aşı temini ve programlama konusunda adımlarının devam etmesi halinde aşı merkezinin en iyi hizmeti vermeye devam edeceğini vurguladı.

Pilli: “İyi bir hizmet ortamı oluşturuldu”

Sağlık Bakanı Ali Pilli ise oluşturulan aşı merkezi nedeni ile Başkan Harmancı’ya teşekkür ederken, oldukça iyi bir hizmet ortamı oluşturulduğunu belirtti. Bakan Pilli, aşı merkezi için devletten bir ambulans tesis edilmesi için gerekli talimatı vereceğini ifade ederken, Türkiye’den aşıların gelme takvimine göre bu merkeze teminin süreceğinin altını çizdi.

Bakan Pilli ve Başkan Harmancı aşı merkezinde PCR testlerinin yapılabilmesi konusunda da görüş alışverişinde bulundular.