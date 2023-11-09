“Pile konusunda BM, geçici bir sorun imajı yaratmaya çalışıyor”

Pile ara bölgedeki çalışmaların Çarşamba gün öğleden sonraya kadar başlamadığı, Birleşmiş Milletler’in ise çözümlenmesi an meselesi olan geçici bir soruna dair imaj yaratmaya çalıştığı belirtildi.

Fileleftheros gazetesi “Colin Stewart’tan Eşit Mesafeler-(Stewart) Pile’deki Uzlaşmanın Uygulanmasıyla Ortaya Çıkan Sorunu Doğal Zorluklar Olduğunu Düşünüyor” başlıklı haberinde BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve BM Kıbrıs Barış Gücü Misyon Şefi Colin Stewart’ın Pile konusundaki sorular karşısında, eşit mesafesini koruduğunu yazdı.

Gazete haberinde Stewart’ın, Lefkoşa’nın güneyinde bulunan Hilton Otel’de gerçekleştirilen Economist toplantısından ayrılırken gazetecilerin soruları üzerine yaptığı açıklamalara yer verirken Pile’deki ara bölge içerisinde yer alan çalışmaların Çarşamba gün öğleden sonra itibarıyla başlamadığını da yazdı.

Habere göre Stewart, Pile’de sağlanan uzlaşmanın umut verici bir işareti teşkil ettiği şeklindeki görüşünü yinelerken gerilime yol açan açık sorunların çözümlenmesi gerektiğinden de söz etti.

Pile’deki ara bölgede ortaya çıkan sorunun özünden ve Türk tarafınca uzlaşmanın sorgulanmasından bahsetmekten kaçınan Stewart her iki tarafın, bölgede sağlanan anlaşmaya bağlı kalmaya devam ettiğini söyledi.

Stewart “Bu zorluklar doğaldır. Anlaşmaların uygulanması her zaman zordur” şeklinde konuşurken zorlukların çözüleceğine dair temennisini dile getirdi.

Pile’deki çalışmaların ne zaman başlayacağı sorusu üzerine Stewart, herkesin dönmeye hazır olduğu zaman çalışmaların başlayacağını ifade etti.

Gazete, BM Kıbrıs Barış Gücü (UNFICYP) Basın Sözcüsü Aleem Siddique’ın da aynı çizgide hareket ettiğini yazdı.

Habere göre, Kıbrıs Haber Ajansı’na açıklama yapan Siddique, çalışmaların başlamasının an meselesi olduğunu belirtti.

Politis gazetesi “Uzlaşma Havada Duruyor” başlıklı haberinde “ara bölgenin statüsüne sürekli itiraz eden Kıbrıs Türk tarafının tepkisinin ardından Pile’deki çalışmaların durdurulmasının, Pile konusunda sağlanan anlaşmanın çökmesi konusunda yoğun endişe yarattığını” yazdı.

Çalışmaların yeniden başlaması gecikirse, BM’nin Kıbrıs Türk tarafı ve Kıbrıs Rum tarafıyla vardığı anlaşmanın o kadar havada kalacağını savunan gazete BM’nin ise çalışmaların en kısa zamanda yeniden başlayacağına dair ihtiyatlı iyimserliğin bulunduğunu açıkladığını yazdı.