Pile Barış Festivali, bu akşam liderlerin katılımıyla yapılacak.

Kıbrıslı Türk lider Tufan Erhürman ile Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis bugün saat 19.00’da başlayacak 6'ncı Pile Barış Festivali'nde bir araya gelecek.

Pile Türk ve Rum muhtarlıkları ile Birleşmiş Milletler (BM) Barış Gücü’nün Pile Ofisi iş birliğinde düzenlenecek festival, Pile Türk İlkokulu arkasındaki halı sahada yapılacak.

Tek günlük festivalde kuzeyden ve güneyden birer müzik grubu ve iki toplumlu folklor ekibi sahne alacak.