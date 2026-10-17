Mesarya’da meme kanseri farkındalığı
Mesarya Belediyesi, Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında erken teşhisin önemine dikkat çekerek kadın sağlığı konusunda toplumsal bilincin artırılması çağrısı yaptı.
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Mesarya Belediyesi, 1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında meme kanserine yönelik toplumsal bilinci artırmak ve erken teşhisin önemini vurgulamak amacıyla farkındalık etkinliği gerçekleştirdi.
Pembe rengin umut ve dayanışma mesajıyla düzenlenen buluşmada, kadın sağlığının önemi öne çıkarılırken meme kanseriyle mücadelede farkındalığın güçlendirilmesi hedeflendi.
Belediye, meme kanseriyle mücadelede bilinçlenmenin, düzenli kontrollerin ihmal edilmemesinin ve erken teşhisin öneminin hatırlanmasının hayati değer taşıdığını belirtti.
Mesarya Belediyesi, kadın sağlığına yönelik farkındalık çalışmalarını desteklemeyi ve toplumsal duyarlılığı artırmaya yönelik çalışmalarını sürdürmeyi hedeflediğini kaydetti.
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