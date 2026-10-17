Gazimağusa Belediyesi, Antalya’da Kaleiçi Old Town Festivali’ne katıldı

Gazimağusa Belediyesi’nden bir heyet, Antalya Muratpaşa Belediyesi tarafından bu yıl 11’incisi düzenlenen Uluslararası Kaleiçi Old Town Festivali’ne katıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Gazimağusa Belediyesi’ni, festivalde, Kültür İşleri ve Halkla İlişkiler, Basın İşleri Amiri Onursal Akdeniz, Personel Amiri ve Halkla İlişkiler Sorumlusu Ayşegül Sakallı, Sosyal Destek Hizmetleri Birimi, İnsan Kaynakları ve Dış İlişkiler Birimi Amiri Simge Okburan ile Park ve Bahçeler Bölümü Sorumlusu Simge Bozkırlı temsil etti.

Açıklamada, 15 ülkeden 20 şehrin temsilcilerini bir araya getiren festival kapsamında “Kadim Şehirlerin Yaşayan Mutfakları” temalı forumda, Gazimağusa Belediyesi'nin Kıbrıs’a özgü lezzetleri tanıtarak kültürel mirasın uluslararası alanda tanıtılmasına katkı sağladığı kaydedildi.

Belediye heyetinin ayrıca, halkla ilişkiler, sivil toplumla iş birliği, sosyal hizmet çalışmaları ve yeşil alan hizmetlerine yönelik uygulamaları da yerinde incelediği de belirtildi.

Muratpaşa Belediyesi’nde vatandaşların talep, öneri ve şikâyetlerine ilişkin süreçler hakkında bilgi alan heyet, yeşil alan düzenlenmesine yönelik uygulamalar hakkında deneyim paylaşımında bulundu. Heyet, sivil toplumun çalışmalarına alan açan ve belediye ile kent paydaşları arasındaki iş birliğini destekleyen merkezin işleyişini de inceledi.

Heyetin, Antalya Valisi Hulusi Şahin ile Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal’ı ziyaret ettiği de kaydedildi.