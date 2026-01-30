Pharos Sanat Vakfı yeni yıla Vitaly Pisarenko’nun olağanüstü piyano resitali ile başladı

Murat OBENLER

Kıbrıs’ın klasik müzik mabedlerinin başında gelen ve dünyadan en prestijli klasik müzik sanatçıları adaya getirerek sanatseverlerle buluşturan Pharos Arts Foundation, 2026 yılına da Vitaly Pisarenko tarafından verilen muhteşem bir piyano resitali ile başladı.

Birçok prestijli yarışmada ödüle layık görülen ve Avrupa başta olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki önemli orkestralarda solistlik yapmış Vitaly Pisarenko, 29 Ocak Perşembe günü, saat 20:30'da Lefkoşa'daki The Shoe Factory'de verdiği resitalde ünlü besteciler Schubert, Liszt, Wagner ve Bellini’nin eserlerinden oluşan olağanüstü performansı ile Kıbrıslı ve adada konuk olarak yaşayan sanatseverleri kendine hayran bıraktı.

Utrecht'teki Franz Liszt Piyano Yarışması ve Leeds Uluslararası Piyano Yarışması da dahil olmak üzere en önemli piyano yarışmalarından bazılarında birincilik elde eden Pisarenko, alışılmadık derecede yumuşak dokunuşu, olağanüstü tekniği ve büyüleyici ifade gücüyle eleştirmenlerden büyük övgü almıştır. Ukrayna doğumlu piyanist, Londra'daki Wigmore Hall, Paris'teki Salle Cortot, Viyana'daki Musikverein ve Salzburg'daki Mozarteum gibi prestijli mekanlarda resitaller vermiş ve Hollanda Radyo Filarmoni Orkestrası, Varşova Ulusal Filarmoni Orkestrası, Moskova Filarmoni Orkestrası, Londra Mozart Players ve KBS Senfoni Orkestrası gibi ünlü orkestralarla solist olarak sahne almıştır.



Pisarenko'nun resitali, bestecinin hayatının son yılında yazdığı ve solo piyano için en kapsamlı eserlerinden bazılarını temsil eden Schubert'in Dört Doğaçlama D.935'ini, Liszt'in iki önemli virtüöz piyano yorumuyla bir araya getirecek: Wagner'in Tannhäuser Uvertürü ve Bellini'nin Réminiscences de Norma'sı. Her iki eser de bestecinin operatik dramayı ve orkestral renkleri büyük ölçekli piyano başyapıtlarına dönüştürmedeki rolünü örnekliyor.

Program: Franz Schubert

4 Impromptus D.935, Op.142 (1827)

Franz Liszt / Richard Wagner

Tannhäuser Overture – Concert Paraphrase, S.442 (1847-49)

Franz Liszt / Vincenzo Bellini

Réminiscences de Norma – Grande fantaisie, S.394 (1841)