PGM avcıların uymaları gereken kuralları duyurdu

Polis Genel Müdürlüğü, pazar günü başlayacak Büyük Av Mevsimi dolayısıyla avcıların uyması gereken kuralları duyurdu.

Polis Basın Subaylığından yapılan yazılı açıklamada, 25 Ekim Pazar günü başlayacak olan 2020 yılı Büyük Av Mevsimi dolayısıyla toplam 11 av gününde avcıların avlanabileceği, avlayabilecekleri av hayvanları ve uymaları gereken kuralların, hangi bölgelerin ava açık ve kapalı olduğunun İçişleri Bakanlığı tarafından açıklandığı kaydedildi.



Açıklamada şu kurallar hatırlatıldı:

“Güneşin batışı ile doğuşu arasında avlanmak, Baraj ve göletlere beş yüz (500) metre ve daha az yaklaşmak, Meskun mahallere iki yüz elli (250) metre ve daha az yaklaşmak, Motorlu araçtan ateş etmek suretiyle, Yasanın öngördüğü avlanma araçları ve yöntemleri dışında av yapmak, Üç (3)’ten fazla ve/veya kendi üzerine kayıtlı olmayan köpekle avlanmak, Av hayvanlarının dışında başka bir hedefe ateş etmek, Ava gidilen motorlu araçla, en yakın toprak ya da asfalt yola 50 (elli) metre mesafeden daha fazla arazi içine girilemez, 50 (elli) metre mesafeden sonra av yerine yaya olarak gidilir. Araçlar ava kapalı bölgelere park edilemez. Salon araçlar, arkası açık veya kapalı van ve pick-up tipi araçlar dışında, traktör ve

biçerdöver dahil hiçbir tarım aracında ve kamyon dahil hiçbir iş aracında, ATV’de av

tüfeği bulundurulamaz, taşınamaz. Bu araçlar av amaçlı kullanılamaz. Kanlı veya parçalanmış bir av hayvanının fotoğraf veya görüntüsü, kamuya açık bir şekilde, sosyal medya dahil hiçbir yayın organında yayınlanamaz, Avcıların, av günlerinde sabah saat 04:00’dan önce ve akşam 19.00’dan sonra toprak yollara silahlı olarak girmeleri yasaktır. Av ruhsatı alan bir kişi, hiçbir av döneminde saat 00:00’dan önce, Kaymakamlıktan özel izin almadan silahını evden çıkarmasının ve aracında taşımasının suç olduğu bir kez daha hatırlarız.”

Büyük av mevsiminde avlanabilecek hayvan türlerinde ise, ova tavşanı, turaç, sülün, keklik, yaban güvercini, fassa, bıldırcın, cikla, çulluk, karga ve Saksağan. Bir avcı, büyük av mevsiminde her av günü için, yukarıda belirtilen hayvanlardan toplamda en fazla kırk (40) adet olmak üzere, En fazla; bir (1) adet tavşan, beş (5) adet keklik veya turaç, sekiz (8) adet çulluk, beş (5) adet sülün, sekiz (8) adet fassa, yirmi (20) adet cikla avlayanabileceği vurgulandı.

Açıklamada, tüm bölgelerde avcı kontrollerinin yapılacağı, belirtilen kurallara uymayanlar hakkında yasal işleme gidileceği hatırlatıldı.

Açıklamada, tüm avcılar yasalara uymaya ve av haritasında ava açık bölgelerde, doğaya zarar vermeden sağduyulu