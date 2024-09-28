Peyzaj Mimarları Odası Haspolat’taki sulak alanın yok edilmekte olduğunu savundu

Eroğlu, ekolojik çözüm üretme çağrısında bulundu.

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'ne bağlı Peyzaj Mimarları Odası Başkanı Dr. Gülizar Eroğlu, Haspolat Atık Su Arıtma Tesisi civarındaki sulak alanın yok edilmekte olduğunu söyleyerek, ekolojik çözüm üretme çağrısında bulundu.

Eroğlu, Haspolat Atık Su Arıtma Tesisi'nde yapılan Septik Kabul İstasyonuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, bölgedeki sulak alanın “yok oluşla” gündemde olduğunu kaydetti.

Peyzaj mimarlarının süreci kaygıyla takip ettiğini vurgulayan Eroğlu, “Bu süreci yöneten Lefkoşa Türk Belediyesi ve diğer ilgili daire ve kurumları bilim ve ekoloji temelli çözümler üretmeye, bu yok oluşa dur demeye davet ediyoruz. Biz bilim insanları her türlü destek ve çalışma için hazırız” dedi.

Sulak alanların “mucizevi oluşumlar” olduğunu kaydeden Eroğlu, Dünya yüzeyinin sadece yüzde 6’sını oluşturmalarına rağmen, dünyadaki tüm canlı türlerinin yüzde 40’ı, hayvan türlerinin de yüzde 12’sini barındırdıklarını belirtti. Eroğlu “Doğal işlevleri ve ekonomik değerleriyle yeryüzünün en önemli ekosistemleridir” dedi.

Gülizar Eroğlu sulak alanların faydalarını şöyle sıraladı:

“Yeraltı sularını besleyerek veya boşaltarak, taban suyunu dengeleyerek, sel sularını depolayarak, taşkınları kontrol ederek, kıyılarda deniz suyunun girişini önleyerek bölgenin su rejimini düzenlerler.

Bulundukları yörede nem oranını yükselterek, başta yağış ve sıcaklık olmak üzere yerel iklim elemanları üzerinde olumlu etki yaparlar. Fırtınalardan koruma, iklim değişikliği kontrolü gibi işlevleri vardır.

Tortu ve zehirli maddeleri alıkoyarak ya da besin maddelerini (azot, fosfor gibi) kullanarak suyu temizlerler.

Tuzlu su girişini ve erozyonu önlerler. Tropikal ormanlarla birlikte yeryüzünün en fazla biyolojik üretim yapan (en yüksek oranda oksijen üretimi dahil) ekosistemleridir. Başta balıklar ve su kuşları olmak üzere gerek ekolojik değeri, gerekse ticari değeri yüksek, zengin bitki ve hayvan çeşitliliği ile birçok türün yaşamasına olanak sağlarlar. Yüksek bir ekonomik değere sahiptirler. Balıkçılık, tarım ve hayvancılık, saz üretimi, turizm olanaklarıyla bölge ve ülke ekonomisine önemli katkı sağlarlar.”