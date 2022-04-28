Petrou: Koronavirüs var olmaya devam edecek

Lefkoşa Üniversitesi Eczacılık Profesörü Hristos Petrou, "Koronavirüs yok olmayacak, var olmaya devam edecek ve mutasyonlar meydana gelmeye devam edecek" dedi.

Kıbrıs Radyo Yayın Kurumu’na konuşan Petrou, pandeminin yeni bir aşamaya girdiğini belirterek, Afrika'da ve başka yerlerde bulunan Omicron dört ve Omicron beş mutasyonları hakkında endişelerini dile getirdi.

Omicron 5 ile ilgili olarak Petrou, ilk verilerin Omicron bir ve iki ile hiçbir ilgisi olmadığını gösterdiğini ve bu mutasyonun yeniden enfeksiyonlara neden olma olasılığını dışlanmadığını söyledi.

Hristos Petrou, sonbaharda uzun vadede daha fazla koruma sağlayacak aşıların bulunacağı umudunu dile getirdi.