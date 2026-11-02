“Borçlanarak yatırım yapıyoruz, bunları ödüyoruz”

Başbakan ve Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ünal Üstel, tarihi rakamlara ulaşan borç stokunu, “Borçlanarak yatırım yapıyoruz fakat bunları ödüyoruz” şeklinde yorumladı.

BRT’de katıldığı Manşet + programında konuşan Üstel, her ayın başında maaşları ödediklerini belirterek, “Geçmişte olduğu gibi maaşları taksitle ödemiyoruz. Muhalefet bizi popülizm yapmak için eleştiriyor. Bir bakın, KKTC bütçesini nereden alıp nereye getirdik” dedi.

Üstel, bütçenin aşılıp borçlanma yoluna gidilmesiyle ilgili olarak, “Bütçeyi öngörürken yaşanacakları hesaplayamazsınız. Savaşların devam etmesi akaryakıt fiyatlarının yükselmesine neden oldu. Bu da çarşıya yansıdı” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Üstel, UBP’nin şaibe iddialarının odağında gerçekleşen aday sıralama kurultayına da değindi, yaşananlardan dolayı yine muhalefeti suçladı.

UBP’de parti içi demokrasi olduğunu iddia eden Üstel, “Bazı muhalefet partileri kurultayımızdan pay çıkarmak ve bizi karıştırmak istiyor” diye konuştu.