ABD'li gazeteciden çarpıcı iddia: Trump, 7 Kasım'a kadar İran'a nükleer saldırı kararı alabilir

ABD'li siyasi yorumcu Tucker Carlson, X hesabından yaptığı paylaşımda, Trump yönetiminin önümüzdeki günlerde İran'a yönelik nükleer saldırı kararı alabileceğini iddia etti. Carlson, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD Başkanı Donald Trump'a nükleer silah kullanılması için yoğun baskı yaptığını savundu.

Carlson'ın iddiaları bağımsız kaynaklar tarafından doğrulanmazken, ABD yönetiminin İran'a karşı nükleer silah kullanma kararı aldığına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Hedefte İran'ın Kazma Dağı tesisi var

Carlson'a göre olası saldırının hedefi, İran'ın orta kesimlerinde bulunan ve Pickaxe Mountain (Kazma Dağı) olarak adlandırılan yeraltı tesisi.

İsrail istihbaratının, İran'ın bu bölgede uranyum zenginleştirme faaliyetlerine yeniden başladığını ileri sürdüğünü belirten Carlson, tesisin yaklaşık 91 metre kalınlığındaki granit tabakasının altında yer aldığını iddia etti.

ABD'nin elindeki konvansiyonel silahların söz konusu tünelleri imha edemeyeceğini savunan Carlson, nükleer saldırının tek askeri seçenek olarak değerlendirildiğini öne sürdü. Ancak bu değerlendirmeyi destekleyen bağımsız bir teknik doğrulama sunmadı.

Carlson, ismini açıklamadığı bir kaynağa dayanarak Netanyahu'nun Trump'ı her gün aradığını ve İran'a yönelik saldırı konusunda ısrar ettiğini ileri sürdü.

Netanyahu'nun siyasi geleceğiyle ilişkilendirdi

Carlson, Netanyahu'nun İran'a yönelik askeri harekât talebini İsrail'deki siyasi gelişmelerle ilişkilendirdi.

Son seçimlerin ardından Netanyahu'nun hükümet kurabilmek için Knesset'te 61 sandalyelik çoğunluğu sağlaması gerektiğini belirten Carlson, İsrail Başbakanı'nın siyasi geleceğinin Trump'ın desteğine bağlı olduğunu savundu.

Netanyahu'nun iktidardan ayrılması halinde çeşitli soruşturmalarla ve olası hapis cezasıyla karşı karşıya kalabileceğini öne süren Carlson, İran'la savaşın sürmesini istemesinin siyasi nedenleri bulunduğunu iddia etti.

ABD yönetiminde görüş ayrılığı iddiası

Carlson, Netanyahu'nun ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ve ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Brad Cooper üzerinde de baskı kurduğunu ileri sürdü.

Hegseth ve Cooper'ın İran'la müzakere yoluyla çözüm bulunmasına karşı çıktığını iddia eden Carlson, Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile CIA Direktörü John Ratcliffe'in de askeri operasyonların yeniden başlatılmasından yana olduğunu savundu.

Carlson ayrıca eski ABD Başkanı Barack Obama'nın Doha'da hazırlanan İran barış anlaşmasına karşı çıktığını iddia etti. Bu iddialara ilişkin bağımsız doğrulama bulunmuyor.

Buna karşılık ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ve Trump'ın özel temsilcisi Steve Witkoff'un diplomatik çözümden yana olduğunu belirten Carlson, Trump'ın henüz nihai kararını vermediğini ifade etti.

"100 milyon insanın su kaynağı tehlikeye girebilir"

Carlson, olası bir nükleer saldırının sonuçlarının İran'la sınırlı kalmayacağını savundu.

Kazma Dağı'nda gerçekleştirilecek bir nükleer patlamanın radyoaktif serpintisinin Basra Körfezi'ni kirletebileceğini ve yaklaşık 100 milyon insanın su kaynaklarını tehdit edebileceğini ileri sürdü.

Bölgedeki çatışmaların küresel enerji ve gübre piyasalarında ciddi sorunlara yol açtığını belirten Carlson, yalnızca ekim ayında Hürmüz Boğazı'nda 11 petrol tankerinin ağır hasar gördüğünü iddia etti.

Carlson ayrıca nükleer silah kullanımının Rusya, Hindistan, Pakistan ve Kuzey Kore gibi ülkeleri benzer adımlar atmaya teşvik edebileceğini savundu.

Olası sonuçlara ilişkin değerlendirmesinde üçüncü dünya savaşının kaçınılmaz hale gelebileceği uyarısında bulundu.

Kritik tarih olarak 7 Kasım'ı gösterdi

Carlson, gelişmeleri yakından takip ettiğini söylediği kaynaklarına dayanarak Trump'ın nükleer silah kullanıp kullanmayacağına ilişkin kararını 7 Kasım'a kadar verebileceğini iddia etti.

ABD Başkanı'nın şu aşamada tereddüt ettiğini ve İran'la anlaşma yapılabileceğini savunan JD Vance ile Steve Witkoff'un görüşlerini dinlediğini belirtti.

Öte yandan Trump, 1 Kasım'da yaptığı açıklamada İran'da hedef alınabilecek bir veya iki nükleer tesis kaldığını ve ABD'nin bunları kısa sürede vurabilecek kapasiteye sahip olduğunu söyledi. Ancak nükleer silah kullanılacağı yönünde bir açıklama yapmadı.

Axios'un 1 Kasım tarihli haberine göre de Netanyahu, Trump'tan İran'a yönelik saldırıların yeniden başlatılmasını isterken ABD Başkanı müzakerelere daha fazla zaman tanınmasından yana.

Nükleer saldırı iddiası doğrulanmadı

Carlson'ın açıklamaları, Washington ile Tahran arasında diplomatik temasların sürdüğü ve yeni bir askeri operasyon olasılığının gündemde olduğu bir dönemde geldi.

Associated Press'in 29 Ekim tarihli haberine göre ABD, bölgedeki bazı müttefiklerini İran'a yönelik yeni saldırılar ve olası misillemeler konusunda hazırlıklı olmaları için uyardı. Ancak Trump'ın henüz nihai kararını vermediği aktarıldı.