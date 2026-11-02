Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler, küçük esnafı büyük sermaye karşısında yalnız bırakmayacak adil rekabeti piyasaya getireceklerini söyledi.

Çeler ve milletvekili adayları, Güzelyurt’ta esnafı ziyaret ederek, yaşanan ekonomik sıkıntıları ve talepleri yerinde dinledi.

TDP’den verilen bilgiye göre, TDP heyeti esnaf ziyaretlerinin yanı sıra bölge halkıyla da bir araya gelerek vatandaşlarla sohbet etti.

Artan maliyetler, düşen alım gücü ve daralan piyasa karşısında küçük esnafın ayakta kalma mücadelesine dikkat çeken Çeler, “Küçük esnafa can suyu olacak politikalarımız hazır. Esnafı yalnızca ayakta tutmak değil, yeniden güçlendirmek için geliyoruz. Esnafı kaderine terk etmeyeceğiz” dedi.

TDP’nin küçük esnafa yönelik ekonomik politikalarını da anlatan Çeler, “Küçük işletmelerin finansmana erişimini kolaylaştıracağız. Adil ve hedefli teşviklerle yerli üretimi destekleyecek, kayıt dışı ekonomiyle mücadele ederek piyasada adil rekabeti sağlayacağız. Küçük esnafı büyük sermaye karşısında yalnız bırakmayacağız” ifadelerini kullandı.

“Vergide adaleti sağlayacağız”

Vergi adaletinin TDP’nin ekonomi politikalarının temel taşlarından biri olduğunu vurgulayan Çeler, “Az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınan adil bir sistem kuracağız. Küçük esnafın üzerindeki vergi yükünü hafifletecek, gelir vergisi dilimlerini adaletli hale getireceğiz. Vergisini düzenli ödeyen esnafı cezalandıran, yükümlülüklerini yerine getirmeyenleri ise vergi aflarıyla ödüllendiren anlayışa son vereceğiz. Kayıt dışılıkla etkin mücadele ederek hem kamu gelirlerini koruyacak hem de dürüst esnafın hakkını savunacağız. Vergide de teşvikte de esas olan ayrıcalık değil, adalet olacak” dedi.

Çeler, Güzelyurt ekonomisinin yeniden canlandırılmasının öncelikleri arasında olduğunu vurgulayarak, “Esnafın kepenk kapattığı değil, işini büyüttüğü bir ekonomi kurmakta kararlıyız. Güzelyurt’un da küçük esnafın da kaybedecek zamanı kalmadı. Biz sorunları dinlemekle yetinmeyeceğiz, çözmek için geliyoruz” ifadelerini kullandı.