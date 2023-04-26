“Personel eksikliği giderilmezse ara seçimde görev alacak biri bulunamayacak”

KTAMS ve KAMU İŞ, Hükümeti son kez uyardı, mahkemelerdeki personel eksikliği sorunu giderilmediği takdirde 25 Haziran’da yapılacak olan seçimlerde görev alacak personel bulunamayacağını açıkladı.

Sendikalar adına açıklama yapan KTAMS Başkanı Güven Bengihan, KTAMS ve KAMU-İŞ’in mahkemelerdeki personel eksikliğine dikkat çekmek için İskele ve Güzelyurt'ta uyarı grevi yapmış olmasına rağmen hükümetin ne bir diyalog kurduğunu ne de sorunun çözümü için olumlu bir adım attığını söyledi, buna karşın ara seçim yapılmasına yönelik karar aldığını belirtti.

Açıklama şöyle: Sendikalarımız KTAMS VE KAMU-İŞ Mahkemelerdeki personel eksikliğine dikkat çekmek için İskele ve Güzelyurt'ta uyarı grevi yapmış olmasına rağmen hükümet tarafından sendikalarımızla ne bir diyalog kurulmuş ne de sorunun çözümü için olumlu bir adım atılmıştır. Aksine 25 Haziranda ara seçim yapılması yönünde karar alınmıştır.

Hükümeti son kez uyarıyoruz! Mahkemelerdeki personel eksikliği sorunu giderilmediği takdirde 25 Haziranda yapılacak olan seçimlerde görev alacak personel bulunamayacak.

Konu ile ilgili kararlılığımızı önümüzdeki hafta tüm ilçelerdeki mahkemelerde yapacağımız grevlerle ortaya koyacağımızı belirtiriz.