Peker'den 'yeni video' iddiası

Türkiye'de 'Organize Suç Örgütü Lideri' olarak anılan Sedat Peker, yeni paylaşımlarında yine Kıbrıs'a dikkat çekti, elinde "video kasetler" olduğunu öne sürdü.

"Sadece Başbakanı, diğer partilerin yetkililerini videoya çekmemişler, işlerini yaptırmak için lazım olan üst bürokratları bile kayıt yapmışlar" diyen Peker, bunlar içinde Türkiye'den adaya gelenler olduğunu iddia etti.

Peker, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Bazıları “Elinde başka kaset yok, blöf yapıyor.” diyormuş. Çok güvendikleri bir gazeteci seçsinler. O videoların bir kısmını göndereyim, o gazeteci seyretsin. Ancak hemen silecek. Söz. Ben yayınlamayacağım.

Peker şu ifadeleri de kullandı:

"Daha önceleri bazı arkadaşlar Kıbrıs’taki Savcı ve Hakimleri bana övmüşlerdi. İşin gerçeği, ben inanmamıştım. Onlar bu kadar dürüst ise, bu kadar suç orada nasıl gerçekleşiyor demiştim. Ancak görünen o ki ben yanılmışım. Galiba Kıbrıs’ı suçtan arındıracaklar"

Organize Suç Örgütü lideri olarak hakkında tutuklama kararı da bulunan Peker ayrıca, Kıbrıs'ta 'yasa dışı bahis, uyuşturucu' gibi suçlarla ilgili yine kimi isimleri gündeme getirdi, ithamlarda bulundu.