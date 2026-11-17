Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler, basın özgürlüğüne yönelik müdahalelere bugüne kadar sessiz kalmadıklarını, Meclis’te de sessiz kalmayacaklarını söyledi.

Çeler ve beraberindeki milletvekili adayları, Basın Emekçileri Sendikası'nı (Basın-Sen) ziyaret ederek sendika Başkanı Ali Kişmir ve sendika yönetim kurulu üyeleriyle görüştü.

TDP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede ülke gündemi, seçim süreci ve basın özgürlüğü ele alındı.

Çeler, ziyaretteki konuşmasında yolsuzluk, usulsüzlük ve rüşvet iddialarının devlet erkânına kadar ulaştığını savunarak halkın sandıkta hesap soracağını belirtti.

Hayat pahalılığı ve ekonomik krizin halkın en büyük sorunu olduğunu söyleyen Çeler, kamuyu güçlendirecek ekonomik yapılandırma ile eğitim ve sağlıkta fırsat eşitliğinin öncelikleri olacağını kaydetti.

Çeler, Kıbrıs sorununda Birleşmiş Milletler parametreleri çerçevesinde iki toplumlu, iki bölgeli federal çözümden yana olduklarını da ifade etti.