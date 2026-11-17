KTMMOB Mimarlar Odası, Antalya’da düzenlenen COP31 Türkiye’ye katılarak panel düzenledi.

Oda’dan verilen bilgiye göre, “Ada Ülkesi Örneğinde İklim Dirençli Mimarlık ve Yapılı Çevre Politikaları” başlıklı panelde, Kıbrıs’ın iklim değişikliği karşısındaki kırılganlıkları ve sürdürülebilir bir yapılı çevre için geliştirilmesi gereken politikalar ele alındı. Bu kapsamda sunulan tespit ve politika önerileri, Kuzey Kıbrıs’ın mevcut koşulları ve ihtiyaçları özelinde şekillendirildi.

Yeşil Bölge Dirençli Şehirler Programlama Alanı 1’de gerçekleştirilen panelde; Mimar Azmi Öge, Mimar Doğan Sahir, Doç. Dr. Ercan Hoşkara ve Doç. Dr. Polat Hançer panelist olarak yer aldı. Oturumun moderatörlüğünü Dr. İpek Yaralıoğlu, Yrd. Doç. Dr. Doğa Üzümcüoğlu ve Yrd. Doç. Dr. Öznem Şahali Kovancı üstlendi.

Panelde, iklim krizinin kentlerin planlanmasından yapıların tasarımına, malzeme seçiminden enerji ve su kullanımına kadar mimarlığın tüm süreçlerinde yeni sorumluluklar doğurduğu vurgulandı.

İklim dirençli yapılı çevre için iklim, enerji, malzeme ve finansman olmak üzere dört temel politika önceliği ortaya konuldu. Suya duyarlı tasarım ve yeşil altyapının yaygınlaştırılması; pasif tasarım, yenilenebilir enerji ve mevcut binaların iyileştirilmesiyle enerji tüketiminin azaltılması; yerel, dayanıklı ve düşük karbonlu malzemelerin teşvik edilmesi önerildi. Bu dönüşümün erişilebilir finansman, teşvik programları ve kurumlar arası iş birliğiyle desteklenmesi gerektiği belirtildi.

Önerilerin uygulamaya dönüşebilmesi için ölçülebilir hedeflerin belirlenmesi, ilgili mevzuatın geliştirilmesi ve etkin denetim mekanizmalarının oluşturulması gerektiğine dikkat çekildi.

Panel, Mimarlar Odası Başkanı Onur Olguner’in panelistlere ve moderatörlere katkı belgesi vermesi ile tamamlandı.