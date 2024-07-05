“Pazar yerlerindeki gıda güvenliğinde ciddi ihmaller var”

Gıda Mühendisleri Odası Başkanı Dr. Beste Oymen yaptığı yazılı açıklamada, “Birçok pazar yerinde ciddi gıda güvenliği ihlallerine rastlandığı gözlemlenmektedir. Pazar yerleri, halkın taze ve uygun fiyatlı gıdaya ulaşmasını sağlarken, aynı zamanda gıda güvenliği standartlarının titizlikle uygulanması gereken alanlardır. Maalesef, son incelemeler bu alandaki yetersizlikleri ortaya koymaktadır.” dedi.

Oymen, Pazar yerlerinin gıda mühendisleri tarafından sık ve düzenli bir şekilde denetlenmesi,

hijyen ve saklama koşullarına uymayan satıcılara yaptırım uygulanması çağrısında bulundu. Beste Oymen ayrıca, satıcılar ve pazarcıların gıda güvenliği konusunda düzenli eğitim programlarına tabi tutulması, pazar yerlerinde hijyenik el yıkama alanları ve soğutma sistemleri gibi temel altyapının kurulması gerektiğini de ifade etti.

Oymen, “Mevcut ihlallerin giderilmesi ve standartların yükseltilmesi ve yerel yönetimlere gıda mühendislerinin istihdamının sağlanması gerekmektedir” dedi.

Açıklamaya göre, pazar yerlerinde karşılaşılan başlıca gıda güvenliği ihlalleri şunlardır:

“satıcıların ve tezgahların hijyen standartlarına uymaması, yeterli el yıkama olanaklarının bulunmaması, gıdaların uygun olmayan koşullarda satışa sunulması (ambalajsız, açıkta, toz toprağın bulunduğu ortamda ), deniz ürünleri satış noktalarında alt yapı ve hijyen uygulamalarının eksik ve kullanılan ekipmanlarının çoğunun korozyona uğramış olması,

Uygun olmayan saklama koşulları da şöyle sıralandı: “Özellikle süt ürünlerinin soğutma olmadan tezgahlarda tutulması (tüm süt ürünleri taze hellim, nor, kaşar, çökelek vb satış noktalarında 0-4 derecede muhafaza edilmelidir), birçok deniz ürünleri satış tezgahlarının direkt olarak güneş görmesi ve ürünlerin muhafaza edilmesi gereken soğuklukta olmaması”

Etiketleme ve bilgilendirme konusunda tespit edilen eksiklikler de şöyle:

“Satışa sunulan ambalajlı gıdaların etiketlerinin eksik olması, yasada zorunlu olarak bulundurulması gereken bilgilerin yer almaması, alerjen içeren gıdaların uygun şekilde işaretlenmemesi”

Tüketicilere şu tavsiyelerde bulunuldu:

“Çürük, ezik veya bozulmuş gıdalardan kaçınınız, satıcıların hijyen kurallarına uyup uymadığına dikkat ediniz, tüketime hazır ürünlerin satışı sırasında eldiven kullanan satıcılardan alışveriş yapmaya özen gösteriniz, et, süt ve deniz ürünlerinin uygun saklama koşullarında tutulduğundan emin olunuz, ürün etiketlerini okuyunuz ve gerekli bilgilerin (menşei, üretim ve son kullanma tarihi, içindekiler, alerjen bilgisi) yer aldığından emin olunuz, organik ürünler için sertifikalarını talep ediniz”