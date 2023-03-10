Pazar günden itibaren bir hafta yağmur bekleniyor

Ülkede, pazar günden itibaren bir hafta boyunca yağmur bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, yarın hava az bulutlu olacak, pazardan başlayarak bir hafta boyunca sağanak yağmur bekleniyor.

En yüksek hava sıcaklığı periyodun ilk iki günü iç kesimler ve sahillerde 21 – 24 derece, diğer günlerde ise 17 - 20 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgarın, kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.