'Patates' kuyrukları: Görüntüler 1970’lerin Türkiye’sini anımsattı

Üreticiye destek yerine Türkiye’den ithal patatesi tercih eden UBP – YDP – DP Hükümeti, Kıbrıs’ın kuzeyinde, “patates kuyrukları” oluşmasına neden oldu.

Üreticinin, üretimden kopması sonucu yerli patates fiyatlarının 100 TL’ye çıkmasıyla vatandaş, Türkiye’den ithal edilen ve kilosu 26 TL’den satılan patates için, Toprak Ürünleri Kurumu (TÜK) bünyesindeki patates satış depolarına akın etti.

Görüntüler, Türkiye’nin 1970’lerdeki “tüp gaz kuyruklarını” anımsattı.

TÜK Patates Satış Deposu’nun Lefkoşa şubesinde 2 günde 210 torba patates satıldı.

TÜK’ün Türkiye’den 100 ton patates ithal etmesiyle birlikte sabah saatlerinde Lefkoşa, Kumyalı, İskele, Geçitkale, Akdoğan ve Güzelyurt şubelerinde yoğunluk yaşandı, uygun fiyata patates almak isteyen yurttaş uzun kuyruklar oluşturdu.

YENİDÜZEN’in Lefkoşa Patates Satış Deposu’ndan elde ettiği bilgilere göre, dün 120 torba bugün ise 90 torba patates satıldı. İthal patatesin hafta içi her gün, sıra numarasıyla birlikte satış yapılacağı belirtildi.

2 günde sadece Lefkoşa’da 3 bin 400 kilo patates satıldı

Mağusa’da paketlenen ve sınırlı sayıda bölgelere dağıtılan ithal patates 2 günde sadece Lefkoşa’da 3 bin 400 kilo satıldı.

TÜK’ten yapılan açıklamaya göre ithal patatesin, TÜK’ün Gazimağusa patates paketleme, Kumyalı, İskele, Geçitkale, Akdoğan, Lefkoşa patates satış ve Güzelyurt şubelerinden, 10 kiloluk ve 25 kiloluk torbalarda KDV dahil 26 TL/kg fiyatla; marketlerden ise perakende halka satış fiyatı KDV dahil 32 TL/kg fiyatla satılacağı duyrulmuştu.