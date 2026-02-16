“Beyin ölümü gerçekleşmiş bir hükümet neden hala ayakta tutuluyor?

CTP Grup Başkan Vekili Asım Akansoy, Meclis Genel Kurulu’nun saatlerdir açılmadığını belirterek, gündemde yer alan “Fiber Optik Altyapısının Geliştirilmesine İlişkin İşbirliği Protokolü”ne ilişkin sert eleştirilerde bulundu.

Sabah saatlerinden bu yana Genel Kurul’un açılmasını beklediklerini ifade eden Akansoy, “Yedi saattir Meclis Genel Kurulu’nun açılmasını bekliyoruz. CTP Grubu olarak sabah 09.00 gibi toplandık, kendi grup toplantımızı yaptık ve gündemi ciddiyetle ele aldık. Ancak ciddiyet bizde var; ‘yüce meclis’te yok.” dedi.

Söz konusu protokolün Hukuk, Siyasi İşler ve Dış İlişkiler Komitesi’nde görüşülerek oy çokluğuyla Genel Kurul’a sevk edildiğini belirten Akansoy, “Fakat asıl mesele bu değil. Asıl mesele, bu protokole yönelik toplumun geniş kesimlerinde oluşan derin rahatsızlıktır. Teknik gerekçelerle ve bilişim adası söylemleriyle savunulmaya çalışılan metnin, ciddi hukuki ve ekonomik sorunlar barındırdığı açıktır.” ifadelerini kullandı.

Komite sürecinde hükümet temsilcilerinin ek protokol yapılmadan yasanın Genel Kurul’a getirilmeyeceğini söylediklerini kaydeden Akansoy, “İlgili Komitede hükümet temsilcileri, ek protokol yapılmadan yasanın Genel Kurul’a getirilmeyeceğini söylemiş, bu konuda kendilerine güven duyulmasını istemiştir. Gandır çocuğu misali... Günün sonunda ne kamu yararı güvence altına alınabildi ne de sözü edilen ek protokol ortada vardır.” dedi.

Anayasa’ya aykırılık iddialarının açıkça ortaya konduğunu kaydeden Akansoy, “Bu topluma, içeriği belirsiz, gri alanlarla dolu bir düzenleme dayatılmaktadır. En az 25 yıllığına ülkenin tüm fiber optik altyapısının Türk Telekom’a devredilmesi öngörülmektedir. Üstelik yalnızca altyapı değil, servis sağlama imkanı da aynı süreyle bu şirkete bırakılmaktadır.” ifadelerini kullandı.

Bunun sıradan bir idari tasarruf olmadığını dile getiren Akansoy, “Bu, stratejik bir alanın, ihalesiz, rekabetsiz ve tartışmalı bir protokolle devredilmesidir. Dünyanın hiçbir devletinde böylesine uzun vadeli ve kapsamlı bir ayrıcalık bu kadar kolay, bu kadar denetimsiz verilmez.” dedi.

“Kamu yararı söylemi, kamu denetimini ortadan kaldırmanın kılıfı olamaz”

Hızlı ve kesintisiz internetin herkesin hakkı olduğunu belirten Akansoy, “Güçlü bir fiber optik altyapı çağın gereğidir. Ancak çağdaşlaşma iddiası hukuku askıya alarak gerçekleştirilemez. Kamu yararı söylemi, kamu denetimini ortadan kaldırmanın kılıfı olamaz.” diye konuştu.

Sektör temsilcilerinin Meclis’te ses yükselttiğini hatırlatan Akansoy, “Ne yazık ki Kıbrıslı Türk iş insanları yok sayılıyor, yerel kapasite hiçe sayılıyor, devlet kurumları adım adım işlevsizleştiriliyor. Stratejik bir sistem, çeyrek asır boyunca tek bir yapıya teslim edilmek isteniyor. Üstelik tüm itirazlara verilen yanıt şu: ‘Konu siyasidir. Siyaseten karar verildi. Uygulanacak!’” ifadelerini kullandı.

Sorunun hukukun ve kamu yararının değil, “siyasi tercih”in belirleyici olması olduğunu belirten Akansoy, “Bu yaklaşım sadece bugünü değil, gelecek kuşakların hareket alanını da ipotek altına almaktadır. Bugün telafisi son derece güç bir düzensizliğin eşiğindeyiz. Bazen soruyoruz: Beyin ölümü gerçekleşmiş bir hükümet neden hala ayakta tutuluyor? Neden destekleniyor? İşte cevaplardan biri yukarıda yatıyor.” dedi.

Akansoy, “Bu ülkenin hafızası vardır. Bu kararların tamamı kayda geçmektedir. Kıbrıslı Türklerin iradesini, emeğini ve geleceğini yok sayan her adımın hesabı günü geldiğinde siyasi ve toplumsal zeminde sorulacaktır. Az kaldı. O gün mutlaka gelecektir.” ifadelerini kullandı.