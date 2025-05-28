“Parti meclisimizde tartışma çıktı, ara da verdik ama Tatar’ı destekleme kararı aldık”

Demokrat Parti Parti Meclisi, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Ersin Tatar’ı destekleme kararı verdi.

DP-PM sonrası açıklama yapan Parti Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, parti meclisi toplantısında tartışma çıktığını, hatta ara da verildiğine işaret ederek bu kararı verdiklerine dikkati çekti.

Eski DP Genel Başkanı Serdar Denktaş’ın aday olması durumunda onu destekleyecekleri yönünde daha önce yaptıkları açıklamalara işaret eden Ataoğlu, Tatar’ın “bağımsız aday” olduğunu kaydetti.

Daha önce DP Genel Sekreterliği’nden istifa eden Serhat Akpınar’ın “kurultay sürecine kadar” bu göreve devam edeceğini de ifade eden Ataoğlu, Serhat Akpınar’a teşekkür etti.