Park halindeki araçlardan hırsızlık yapan kişi tutuklandı

Gönyeli’de park halinde olan iki farklı araçtan hırsızlık yaptığı tespit edilen kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 17-18 Ocak tarihleri arasında Gönyeli’de bir evin önündeki kaldırımda park halinde bulunan salon araç içerisinden hırsızlık yapılması olayı ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak J.H.P.K. (E-24) tespit edilerek tutuklandı. Soruşturma kapsamında J.H.P.K.’nin 22 Ocak tarihinde de yine Gönyeli’de bir evin önündeki kaldırımda park halinde bulunan başka bir salon araç içerisinde muhafaza edilen toplam 1000 euro ile 3.000 TL nakit parayı da çaldığı tespit edildi. Bahse konu şahıs Poliste tutuklu bulunuyor.

Öte yandan, 13 Ocak tarihinde Girne’de bir evde misafir olarak bulunan H.İ.İ.’nin (E-23), ev sakininin çantasından 400 stg ile yatak odasındaki dolaptan 1700 ABD doları nakit parayı çaldığı tespit edildi. Olayın polisin bilgisine getirilmesi üzerine H.İ.İ. tespit edilerek tutuklandı.