Park halindeki aracı alıp hurdacıya sattı, tutuklandı

Alayköy’de, park halindeki aracı alıp hurdacıya satan kişi tutuklandı.

Polis Basın Bültenine göre, Alayköy’de park halinde bulunan bir salon aracın, mal sahibinden izinsiz olarak alınıp kullanıldıktan sonra Alsancak’ta faaliyet gösteren bir hurdacıya satılıp, sahtekarlıkla 10 bin TL para temin edildiği tespit edildi.

Olay polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen 43 yaşındaki D.A. (E) ve 51 yaşındaki F.D. (E) tespit edilerek tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

Lefkoşa’da sahte evrak

Lefkoşa’da, Kermiya geçiş noktasında, adanın güneyine geçmek için, kullanımındaki KMT 349 plakalı salon araç ile gelen 45 yaşındaki M.K.’nin (E), daha önceden sahte olarak düzenlenen aracına ait sigorta poliçesini işlem yaptırmak için geçiş noktasında görevli memura verip, sahte davranışla kayıt temin ettiği tespit edildi. Bahse konu şahıs tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

Güzelyurt’ta kayıp şahıs

Polise verilen bilgide, 17 Temmuz tarihinden beridir, Güzelyurt’ta sakin 46 yaşındaki Mahsuni Kerten’den haber alınamadığı ve kendisine ulaşılamadığı bildirildi. Bahse konu şahıs aranırken, soruşturma devam ediyor.

Haspolat’ta yangın

Haspolat Arıtma Tesisi’nin doğu kısmında meydana gelen yangın sonucu, yaklaşık iki dönümlük alan içerisinde yığın halde bulunan çöpler ve yaklaşık beş dönümlük alan içerisindeki kuru otlar ile maki bitki örtüsü yandı. Yangın İtfaiye ekipleri ve iş araçlarının müdahalesi ile kontrol altına alınarak söndürüldü. Soruşturma devam ediyor.