Avrupa Birliği’nin Kıbrıs Türk toplumuna yönelik Mali Yardım Programı kapsamında finanse edilen ve Kıbrıs Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği tarafından yürütülen “Parity Projesi” tamamlandı.

Dernekten verilen bilgiye göre, projenin kapanış etkinliği, Naci Talat Vakfı’nda düzenlendi. Etkinliğe, akademisyenler, karar alma mekanizmalarında görev yapan temsilciler, sivil toplum örgütleri, Avrupa Birliği temsilcileri ile dernek üyeleri katıldı.

Etkinlikte, proje kapsamında yapılan araştırmalar, elde edilen bulgular ve projenin toplumsal cinsiyet eşitliği alanına katkıları değerlendirildi.

Etkinliğin açılış konuşmasını Kıbrıs Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Başkanı Gülden Plümer yaptı. Plümer, projenin; kadınların toplumsal ve ekonomik yaşamdaki konumunu bilimsel verilerle görünür kılma ve eşitsizliklerin yapısal nedenlerini daha iyi anlama çabasının önemli bir aşaması olduğunu belirtti.

Plümer, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin yalnızca iş gücü piyasası, gelir farklılıkları veya karar alma mekanizmalarındaki temsil oranları üzerinden değerlendirilmemesi gerektiğine dikkat çekti.

Açılış konuşmasının ardından Avrupa Komisyonu Bölgesel ve Kentsel Politika Genel Müdürlüğü Kıbrıs Çözümüne Destek Birimi Bölüm Başkanı Chrystelle Lucas katılımcılara hitap etti.

Etkinlik kapsamında ayrıca proje çerçevesinde düzenlenen makale yarışmasının kazananı Nadia Karimi’ye ödülü takdim edildi.

Programda, Prof. Dr. Fatma Güven Lisaniler ve Yrd. Doç. Dr. Feyza Bhatti, proje kapsamında yürütülen çalışmalar ile araştırmaların sonuçlarını içeren sunum gerçekleştirdi. Etkinlik, katılımcıların görüş ve sorularını paylaşabildiği soru-cevap bölümüyle devam etti.

Kıbrıs Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği, projenin gerçekleştirilmesini mümkün kılan Avrupa Birliği’ne ve Kıbrıs Türk toplumuna yönelik Mali Yardım Programı’na da teşekkür etti.

Proje kapsamında ilk olarak üretim kaynaklarına erişimde ve karar alma mekanizmalarında toplumsal cinsiyet ayrımcılığı bilimsel bir çerçevede incelendi. İkinci araştırmada ise, kadınların ve erkeklerin günlük yaşamlarında zamanlarını nasıl kullandıkları ele alınarak, özellikle görünmeyen ve yeterince değer görmeyen emek biçimlerinin ortaya çıkarılması hedeflendi.

Araştırmanın sonuçları kitaplaştırılarak proje kapsamında iki kitap halinde yayımlandı. Yayınların akademik çalışmalara kaynak oluşturmasının yanı sıra kamu kurumları, sivil toplum örgütleri, karar alıcılar ve toplumun farklı kesimleri tarafından kullanılabilecek başvuru kaynakları olması amaçlanıyor.

Proje kapsamında hazırlanan Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eylem Planı ile de projede ortaya çıkan bilgi ve deneyimin daha uzun vadeli çalışmalara aktarılması hedefleniyor.