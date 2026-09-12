Arıklı 14 gün sonra ailelerin karşısına çıktı, limanda tansiyon yükseldi

Gemi faciasının ardından Ulaştırma Bakanlığı görevinden alınan Erhan Arıklı, facianın yaşandığı 30 Ağustos’tan bu yana ilk kez Girne Limanı önünde günlerdir kayıplarından haber bekleyen ailelerin yanına gitti. Arıklı, ailelerin yoğun öfkesiyle karşılaşırken bölgede kısa süreli arbede yaşandı.

Arıklı’nın ailelerin acısı ve sitemleri karşısında gülerek karşılık vermesi de dikkat çekti.

14 gündür limanda bekleyiş

Kayıplarının akıbetini öğrenmek için 14 gündür Girne Limanı önünde bekleyen aileler, Arıklı’nın ziyaretini tepki gösterdi; Arıklı da bunun üzerine kısa süre içinde bölgeden ayrılmak zorunda kaldı.

Aileler, facianın ardından geçen süreci ve yaşananları sorgularken, sorumluların hesap vermesini istedi.

Öte yandan kayıp yakınları, yaşanan olay ve facianın ardından geçen süreçle ilgili YENİDÜZEN’e konuşarak, yaşadıkları acıyı anlattı ve adalet çağrısında bulundu.

“Neden hâlâ içeride değil?”

Kayıplardan Mehmet Bayhan’ın kardeşi Ahmet Bayhan, 14 gündür ailelerin büyük bir acı içerisinde beklediğini belirterek Arıklı’nın limana geliş biçimine ve tavrına sert sözlerle karşı çıktı.

Bayhan, “14. güne girdik. Dile kolay. Binlerce insan ağlarken biz Arıklı’nın 32 dişini gördük. Şimdi yanımıza gelemez. Eğer gelecekse en başından gelecekti. Utanmadan yüzümüze sırıtıyor. Bu adam bu yüzü nereden buluyor. Neden hâlâ içeride değil? Herkes bunun cevabını bize versin. Gereken yapılsın. Peşini bırakmayacağız” ifadelerini kullandı.

Ailelerden adalet çağrısı

Diğer kayıp yakınları da Arıklı’nın ziyaretinin ardından yaşananlara ilişkin YENİDÜZEN’e konuştu. Aileler, 14 gündür devam eden belirsizliğin ve acılı bekleyişin bir an önce sona ermesini isterken, sorumluların belirlenmesini ve hesap vermesini talep etti.

Kayıp yakınları, yaşanan facianın üzerinin kapatılmasına izin vermeyeceklerini vurgulayarak, adalet mücadelesini sürdüreceklerini belirtti.