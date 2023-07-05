Parayı aldı, saati göndermedi, tutuklandı

İnternet üzerinden 3 bin 860 TL değerinde saat almak için 3 bin 860 TL’yi bir banka hesabına yatıran fakat saati teslim alamayan S.B’nin polise başvurmasıyla başlayan soruşturma genişledi.

Polis, olayla ilgili C.T.A.N’yi “sahtekarlıkla para temini” suçlarından tutukladı.

Polis memuru Mustafa Sensev olayla ilgili bulguları aktardı.

Sensev, 2 Aralık 2022 tarihinde şubeye gelen Lefkoşa'da sakin S.B’nin verdigi bilgide, 1 Aralık 2022 tarihinde Facebook uygulaması üzerinden Mobile Store Kolokasis isimli facebook kullanıcısından internet üzerinden 3 bin 860 TL değerinde saat almak için toplam 3 bin 860 TL parayı bir banka hesabına yatırdığını fakat saati teslim alamadığını ve sitenin kapandığını belirtip konunun polis tarafından araştırılmasını istediğini kaydetti.

Polis yapılan şikayet üzerine söz konusu banka hesabının zanlı C.T.A.N’ya ait olduğu tespit edilen zanlının Mağusa’da tespit edilerek tutuklandığını söyledi.

2 gün tutukluluk

Polis mesele ile ilgili olarak alınması gereken ifadeler olduğunu ayrıca zanlının beyanlarının araştırılacağını belirterek ilk etapda 2 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Nil Elodie Çeliker zanlının soruşturma maksaltı 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.