“Parası olmayan test yapamayacak, halk sağlığına yeni bir tehdit”

Moleküler Genetik Uzmanı, HP Milletvekili Jale Refik Rogers, PCR ve ANTİJEN testlerinin aşılı, aşısız herkese ücretli olacağına ilişkin karara tepki gösterdi, ekonomik darboğazda, parası olmayanın artık test yapamayacağı bu yeni kararın, halk sağlığına yeni bir tehdit oluşturacağını vurguladı.

Rogers’ın ifadeleri şöyle:

“Covid19 vakaları ve ilgili ölümler hızla artmakta, Acil Durum hastanesi ve yoğun bakım servisi hızla dolmakta, sağlık çalışanları olayın ciddiyeti ile ilgili uyarı yapmaya ve sesini duyurmaya çalışmakta iken hükümet edenler üç maymunu oynamaya devam ediyor.

Denetim ile ilgili parmağını kıpırdatmayanlar ve hayatın pandemi yokmuş gibi sürmesini teşvik edenler, şimdi de yeni aldıkları Bakanlar Kurulu kararıyla antijen ve pcr testlerini ücretli yapıyorlar. Bu ekonomik darboğazda parası olmayanın artık test de yapamayacağı bu yeni karar, halk sağlığına yeni bir tehdit oluşturacaktır. Bakanlar Kurulu kararına bakarsan sebep kamu maliyesi ama göz ardı ettikleri konu şu ki eğer ekonomi bahanesiyle bu salgını yönetmemekte ısrar ederlerse , bu kötü yönetim kapanma riskini artırarak hem sağlık hem ekonomi açısından ülke olarak hep beraber kaybetmemize sebep olacaklardır”.

Testler herkese ücretli!