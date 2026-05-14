Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği’nin (GİKAD) Yeşil Dönüşüm Projesi kapsamında “COP31’e Doğru: Suyun Yolculuğu Paneli" ve “Doğanın Savunucuları Ödül Töreni” Cumhurbaşkanlığı Beyaz Salon’da gerçekleşti.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Milli Eğitim Bakanlığı, Gönyeli Alayköy Belediyesi, Tangül Ünal Çağıner Vakfı ve Uluslararası Final Üniversitesi (UFÜ) iş birliğiyle düzenlenen etkinliğe, Cumhurbaşkanı’nın Eşi Nilden Bektaş Erhürman, Gönyeli-Alayköy Belediyesi Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürü Gülşen Hocanın, Genel Ortaöğretim Dairesi Müdürü Yusuf İnanıroğlu, GİKAD Başkanı İçim Çağıner Kavuklu, Yeşil Okullar Projesi’nin Koordinatörü, UFÜ Çevre Araştırmaları Merkezi Müdürü Prof. Dr. Şerife Gündüz, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanı Serkan Kayalar, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Açılış konuşmalarıyla başlayan etkinlik, “COP31’e Doğru: Suyun Yolculuğu Paneli"yle devam etti. Moderatörlüğünü Sibel Topaloğlu’nun üstlendiği panelde, Onur Konuğu Orhan Solak yanı sıra Prof. Dr. Derya Eşen, Doç. Dr. Şifa Doğan ve Yrd. Doç. Dr. Bertuğ Akın panelist olarak yer aldı.

Panel kapsamında, “Suyun Yolculuğu: İklim Krizinden Çözüm Arayışına”, “Su, iklim ve Yaşam: Geleceği Nasıl Yöneteceğiz?”, “Kuraklık, Sel ve Gelecek: Suyun Yeni Hikâyesi” ve “İklim Krizi Çağında Suyun Geleceği” başlıkları ele alındı.

Etkinlik, Suyun Yolculuğu Yarışması’nın ödül töreninde dereceye giren okulların açıklanması, öğrenci ödüllerinin takdimi ve jüri özel ödüllerinin verilmesiyle son buldu.

Erhürman: “Cumhurbaşkanlığı bünyesinde Su Danışma Kurulu kuruldu”

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ın eşi Nilden Bektaş Erhürman açılışta yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanlığı bünyesinde “Su Danışma Kurulu” kurulduğunu söyleyerek, “Biz elimizden geleni yapmaya hazırız.” dedi.

Erhürman, Türkiye’den gelen suyun çok önemli olduğunu ancak sonsuz bir kaynak olmadığını belirterek, suyu idareli kullanmanın ve iyi yönetmenin gerekliliğini işaret etti.

Bugünkü neslin çok daha bilinçli yetiştiğini ve güzel projelere katkı koyduklarını dile getiren Erhürman, “Yeşil Okullar Projesi”nin muhteşem bir proje olduğunu söyledi.

Erhürman, su konusunda çok ciddi çalışmalar yapılması gerektiğine de dikkat çekerek, acil olarak su master planını oluşturulması gerektiğini ifade etti.

Atık su arıtma tesislerinin artırılması ve deniz suyu arıtma tesislerinin de yapılmasının önemli olduğunu işaret eden Erhürman, bunlara ek olarak akifer denetim projelerinin hayata geçirilmesi ve yeraltı suyu kaynaklarının da korunmasının önemli olduğunu belirtti.

Erhürman, etkinliğe katkı koyan herkese teşekkür ederek, öğrencileri tebrik etti.

Amcaoğlu: Doğayı savunmak siyaset üstü, partiler üstü bir konu

Gönyeli-Alayköy Belediyesi Başkanı Hüseyin Amcaoğlu da, çocukların doğanın savunucuları olduklarını belirterek, “Gençlerimize bu sevgiyi aşılamazsak herhalde 40-50 yıl sonunda yaşanabilir bir dünya bulamayacağız.” dedi.

Ülkede yaşanan iklim krizi olaylarına dikkat çeken Amcaoğlu, doğayı savunmanın siyaset üstü, partiler üstü bir konu olduğunu ve herkesin doğaya sahip çıkması gerektiğini kaydetti.

Amcaoğlu, Belediye olarak bu bilinçle hareket ettiklerini de aktararak, Biyologlar Derneği ile birlikte geçen aylarda Gönyeli Yeşilada Parkı’nda bir çevre eğitim merkezi oluşturduklarını kaydetti.

Belediye olarak kimyasal mücadele yerine biyolojik mücadeleyi önemsediklerini de söyleyen Amcaoğlu, Kuş-Kor ile de bir protokol imzaladıklarını, fare popülasyonuyla mücadele için belirli noktalara baykuş yuvaları yerleştirildiğini dile getirdi.

Amcaoğlu, su tasarrufu yönünde de çalışmalar yürüttüklerini söyleyerek, “Akdeniz iklimine uygun, az su isteyen, çalı türü, bitki türü ağaçlara yer verdik.” şeklinde konuştu.

Amcaoğlu etkinliğe katkı koyanlara teşekkür ederek, ödül alan tüm öğrencileri tebrik etti.

Hocanın: “Türkiye’den gelen suyu idareli kullanmalı ve ülkede var olan su kaynaklarını değerlendirmeliyiz"

Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürü Gülşen Hocanın, suyun ülkede ciddi bir sorun olmaması için önemli projeler yapıldığını, Türkiye'den adaya su getirildiğini ve bu suyun rahatlama yarattığını ancak yeterli olmadığını söyleyerek, gelen suyu idareli kullanma ve ülkede var olan su kaynaklarını da değerlendirme çağrısında bulundu.

Hocanın, çevre bilincinin okullarda yaygınlaştırılmasının çok önemli olduğunu da kaydederek, Yeşil Okullar Projesi gibi projelerin bu bilincin oluşturulmasında önemli katkı sağladığını söyledi.

Projeye katkı koyan öğretmen ve öğrencileri de tebrik eden Hocanın, “Bundan sonraki gençlere de bu sıralarda oturan gençlerimiz liderlik eder ve bu proje ülkemiz adına büyük bir kazanım olur.” dedi.

İnanıroğlu: “Suyun korunması, doğru kullanılması ve gelecek nesillere aktarılması herkesin ortak sorumluluğu”

Genel Ortaöğretim Dairesi Müdürü Yusuf İnanıroğlu da suyun yaşamın temeli olduğunu belirterek, “Ancak günümüzde iklim değişikliği, kuraklık, aşırı sıcaklıklar ve düzensiz yağışlar nedeniyle su kaynaklarımız büyük bir risk altına girmektedir.” dedi.

İnanıroğlu, su konusunun sadece çevresel bir mesele olmadığını da söyleyerek, suyun ekonomik, sosyal ve yaşamsal bir konu haline geldiğini aktardı.

İnanıroğlu, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı’nın 31’incisinin (COP31) 9–20 Kasım tarihleri arasında Antalya’da yapılacağını da anımsatarak, organizasyonun Türkiye’nin iklim diplomasisi açısından önemli bir adımı olduğunu, ayrıca KKTC için de büyük bir önem taşıdığını belirtti.

Konuşmasında ödül alacak öğrencileri de tebrik eden İnanıroğlu, etkinliğe katkı koyanlara teşekkür etti.

Kavuklu: “Dünyada her zaman doğaya uyum sağlayanlar ayakta kalır.”

GİKAD Başkanı İçim Çağıner Kavuklu ise açılışta yaptığı konuşmasında su felsefesi hakkında konuşmak istediğini belirterek, “İklim krizi ve doğal ihtiyacımızın haricinde suyun çok kıymetli bir felsefesi var.” dedi.

Suyun doğadaki konumuna dair örnekler veren Kavuklu, suyun uyum sağlayan ve sebatla ilerleyen bir yapısı olduğuna dikkat çekti.

“Dünyada her zaman doğaya uyum sağlayanlar ayakta kalır.” ifadesini kullanan Kavuklu, ancak suyun bu uyum sürecinde kimyası ve doğasının asla değişmediğinin altını çizdi.

Gündüz: “Proje, 4 yıl önce 19 okulla başladı, bugün 100 okula ulaştı”

Yeşil Okullar Projesi’nin Koordinatörü, UFÜ Çevre Araştırmaları Merkezi Müdürü Prof. Dr. Şerife Gündüz ise yaptığı konuşmada, bugün düzenlenen panel ve ödül töreninin sadece bir etkinlik olmadığını iklim krizine karşı ortak sorumluluğu hatırlatan çok önemli bir farkındalık buluşması olduğunu kaydetti.

Yeşil Okullar Projesi'ne dair konuşan Gündüz, projenin 4 yıl önce 19 okulla başladığını, bugün 100 okula ulaştığını belirtti.

Gündüz, projenin Kıbrıs’ın kuzeyinden Türkiye'ye, Londra'ya kadar uzanan bir yolculuk olduğunu da aktararak, “Yeşil Okullar artık sadece bir proje değil, çocukları doğayla buluşturan, okulları sürdürülebilir yaşam alanlarına dönüştüren ve toplumda çevre bilinci oluşturan güçlü bir eğitim hareketidir.” dedi.

Çocukların bu çalışmalarda sadece çevreyi öğrenmediklerini, doğayı koruyan bireyler olarak yetiştiklerini de kaydeden Gündüz, “Çünkü biliyoruz ki gerçek değişim eğitimle başlar.” şeklinde konuştu.

Gündüz, katkı koyanlara da teşekkür ederek, öğrencileri tebrik etti.

Etkinlik, ödüllerin dağıtılmasıyla son buldu.

Haber: Gülden Hacımevlüt Alyaz / Fotoğraf: Süleyman Önal (TAK)