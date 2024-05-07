“Para karşılığı öğrenci belgesini sahteledi”

Lefkoşa’daki bir üniversitenin öğrenci belgesini “sahteleyip” bir şahsa para karşılığı göndererek dolandıran 33 yaşındaki I.A.O. tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’nda yer alan bilgilere göre olay, 30 Nisan günü Girne’de yaşandı.

Zanlı, Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir üniversitenin öğrenci belgesini sahteledikten sonra, WhatsApp üzerinden bir şahsa göndermek suretiyle tedavüle sürüp, bahse konu şahıstan sahtekarlıkla 291.200 Nijerya Nairası para temin ettiği tespit edildi.

Polis, I.O.A. isimli zanlının tutuklandığını, soruşturma devam ettiğini kaydetti.

“Sahte not belgeleriyle üniversiteye kaydolmaya çalıştılar”

Sahte not dökümü belgelerini, Girne’deki bir üniversiteye kayıt yaptırmak adına tedavüle süren şahıslar tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’nın aktardığına göre, 13 Mart tarihinde, Girne’de yaşanan olayda; 20 yaşındaki G.M.M.B. ile 22 yaşındaki C.M.K. üniversiteye kayıt yaptırmak adına, başka bir üniversitede hazırlık bölümünü tamamladıklarını gösteren sahte not döküm belgeleri elde etti.

Polis, söz konusu sahte belgelerin, 26 yaşındaki K.K.E. isimli zanlıdan elde edildiğinin tespit edildiğini aktardı.

Polis, zanlıların söz konusu belgeleri kayıt yaptırmak istedikleri üniversiteye vermek suretiyle tedavüle sürdüklerini belirtti.

Söz konusu şahsıların tutuklandığını belirten polis, soruşturmanın devam ettiğini kaydetti.