“Para karşılığı çocukla cinsel ilişkiye girdi”

Girne'de meydana gelen çocuğun cinsel istismarı suçu ile ilgili olarak tutuklanan zanlı E.S. mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede olayın detaylarını aktaran polis, E.S. isimli zanlının “16 Yaşından Küçük Çocuğun Cinsel İstismarı” ile ilgili olarak yapılan şikâyet üzerine tutuklandığını söyledi.

Polis zanlının 2023 yılı Nisan ve Eylül ayları içerisinde Girne'de, 13 yaşındaki erkek çocuk ile 1800 TL karşılığında cinsel ilişkiye girmek suretiyle 16 yaşından küçük çocuğun cinsel istismarı suçuna methaldar olduğunu belirtti.

Polis memuru, olayın bilgilerine 29 Eylül 2023 tarihinde geldiğini ve zanlının aynı gün mahkeme emri gereği tutuklandığını söyledi.

Olayla ilgili zanlının gönüllü ifade verdiğini belirten polis memuru, ifadesinde çocuğun yaşını bilmediğini ve böyle bir olay yaşadığını itiraf ettiğini mahkemeye aktardı.

Polis olayla ilgili zanlının vermiş olduğu gönüllü ifadenin teyit ve tekzibinin devam ettiğini, çocuğun sosyal hizmetler görevlileri yardımı ile ifadesinin alınacağını belirterek soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için ilk etapta zanlının 3 gün süre ile poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Mine Ozankaya zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.