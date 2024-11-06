Papanastasiu Chevron yetkilileriyle görüştü

Kıbrıs Cumhuriyeti Enerji Bakanı Yorgos Papanastasiu’nun, Uluslararası “ADIPEC” Enerji Fuarı’na katılmak için gittiği Abu Dabi’de “Chevron” şirketinin yetkilileriyle görüştüğü bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Papanastasiu ile “Chevron” şirketinin Başkan Yardımcısı Frank Cassulo’nun, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin “Münhasır Ekonomik Bölgesi” içerisindeki “Afrodit” yatağının geliştirilmesine yönelik planın somutlaştırılmasıyla ilgili çalışmalardaki ilerleyişi ele aldıklarını yazdı.

Gazete, Papanastasiu’nun toplantının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, “Afrodit” yatağının daha fazla geciktirilmeden geliştirilmesini garanti altına alacak bir anlaşmaya varılabilmesi için istişareler başlatıldığını söylediğini belirtti.

Habere göre Papanastasiu, Chevron şirketiyle dün yapılan görüşmenin de bu çerçevede gerçekleştiğini ve Cassulo ile “Afrodit” yatağıyla ilgili planın somutlaştırılmasına yönelik çalışmalara müdahil olan teknik grupların işleyişindeki ilerlemeyi ele aldıklarını söyledi.

Cassulo ise, Papanastasiu ile yaptıkları olumlu görüşmeden dolayı teşekkürlerini sunarak, bu görüşmeyi, “Afrodit” yatağının geliştirilmesi için atılmış bir adım olarak değerlendirdi.

Habere göre Cassulo, Kıbrıs Cumhuriyeti ile sıkı iş birliğini sürdürme niyetinde olduklarını ve bu önemli çalışmayı desteklemeye devam edeceklerini kaydetti.

Abu Dabi’nin enerji devi “Adnoc” şirketinden Kıbrıs doğalgazına ilgi

Öte yandan Alithia gazetesi ise, Papanastasiu’nun Reuters Haber Ajansı’na, Abu Dabi’nin enerji devi “Adnoc” şirketinin, “MEB” içerisindeki doğalgaza ilgi gösterdiğini açıkladığını yazdı.

Habere göre Papanastasiu, keşfedilen önemli miktardaki doğalgaz ile Mısır ile İsrail açıklarında yaşanan gelişmelerin, yabancı şirketleri cezbettiğini ve Abu Dabi’nin devlet enerji şirketi Adnoc’un, sıvılaştırılmış doğalgazı (LNG) kalkınmanın temel yapı taşı addettiğini söyledi.

Adnoc’un henüz, Kıbrıs Cumhuriyeti’ne enerji konusunda resmi bir talepte bulunmadığını kaydeden Papanastasiu, Abu Dabili iş adamlarının daha çok, risk içermeyen mülk satın alımlarıyla ilgilendiğini, ancak olası bir yeni ruhsat verilmesi sürecine de müdahil olabileceklerini ifade etti.

Gazete, Papanastasiu’nun Adnoc’un ne zaman ilgi gösterdiğine dair detay vermediğini ve Adnoc’un da, bu konuda yorum yapmaktan kaçındığını belirterek, Reuters’e göre Adnoc ile BP şirketinden yetkililerin Kıbrıslı Rum yetkililerle bir araya gelerek doğalgaza yatırım yapılmasını görüştüklerini yazdı.